Lesorub :

iz üzerinde. Ena köyünde hafta ilginç olacak:



parite 123.8'e gidiyor

aya göre yani bir yerde 1.30 çıkıyor


 

usdcad, bence:

eurusd: https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page935#comment_1407456

 

altın için, alt kısım işlenmedi ve kar borcu en üstte:


Tüm bayanlara bahar çiçekleri veriyorum

Ve onlar için dilek dilemek istiyorum

Sayısız glade sev

Ve mutluluk okyanuslar büyüklüğünde. =)

 
Myth63 :


bülten çıktı, pazartesi günü kanadalı için seviyeler ne durumda?
 

ve pound üzerinden bir alım yapıldı, şimdi 4600 hedefi ile ters yönde fiyatı aşağı yakalamak gerekiyor, o zaman 5900 hedefi ile bir alım mümkün


Lesorub :
bülten çıktı, Pazartesi günü Kanadalı için seviyeler nelerdir?
tahmin geçerlidir (euro-alış, pound-sell, Kanada-alış ticaretinin başlangıcında), ki bunu kontrol ettim. program tekrar çalışmaya başladı, iyi ki ona dokunmadım ve CME için Haziran sözleşmesi şamanlaştırıldı ....
 
_new-rena :
tahmin geçerlidir ( euro-al , pound-sell, Kanada-alış ticaretinin başlangıcında), akımı kontrol ettim. program tekrar çalışmaya başladı, iyi ki ona dokunmadım ve CME için Haziran sözleşmesi şamanlaştırıldı ....
Hatalardan ders alıyorlar - zaten sarhoş oldular (((, biraz yeniden düşündüler (2012 tahminlerini revize ettiler - ve nasıl iyi çalıştılar). Eylem \u003d Karşılık! Ama zaman! Bu işlevleri kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde dağıtabilirsiniz) ! %80 - 0 bitiş çizgisinde, bildiğimiz gibi - denge. Ve aslında, çalışmayan TA değil, sadece direnç bölgesinde! (Ve TF hepsinden sadece bir işçi! - uzun vadeli istatistiklerin anlamı budur! - Yaşasın! İSTATİSTİK! !!)
 
_new-rena :
Hangi ayda olurlarsa olsunlar her şeyi özetlersiniz - ayrı ayrı yerleştirme ve aramalar için hacimler. nerede açılır - yukarıda yazdığım gibi. Hemen söyleyeceğim - ellerinizle takip edemezsiniz, çünkü hacimler her dakika değişir. hesaplanabilen seviyeler anlamsızdır.

Tabii ki yapmıyorlar ... takip edemezsiniz ...

+ toplamda yaklaşık 600$'lık alışverişler için

Ve evet, mantıklı değil...

Açık alım 4840'a taşınacak.

Genel olarak, artık burada olmak gibi bir arzum yok, çünkü burada her birinin görevi kıvrımları hareket ettirmek yerine diğerini sikmek.

 
stranger :

Tabii ki yapmıyorlar ... takip edemezsiniz ...

+ toplamda yaklaşık 600$'a varan alışverişler için

Ve evet, mantıklı değil...

Açık alım 4840'a taşınacak.

Genel olarak, artık burada olma arzum yok, çünkü burada her birinin görevi, kıvrımları hareket ettirmek yerine diğerini ****** yapmaktır.

Ve sen kimsin? (bir ihtimal pound değil mi?, yani istatistiklerinize göre pound üzerinde bir BU var, istatistikler sağlam 0 iken yeni sinyaller bekliyoruz!)

Ekle. yazdı - aferin! (belki de ciddi şekilde pips ediyorsun?)

Ekle. bak ne! yerel Bebek küçük konuşmamızı bipliyor ((((

