FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 970
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
iz üzerinde. Ena köyünde hafta ilginç olacak:
parite 123.8'e gidiyor
aya göre yani bir yerde 1.30 çıkıyor
usdcad, bence:
eurusd: https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page935#comment_1407456
altın için, alt kısım işlenmedi ve kar borcu en üstte:
Tüm bayanlara bahar çiçekleri veriyorum
Ve onlar için dilek dilemek istiyorum
Sayısız glade sev
Ve mutluluk okyanuslar büyüklüğünde. =)
ve pound üzerinden bir alım yapıldı, şimdi 4600 hedefi ile ters yönde fiyatı aşağı yakalamak gerekiyor, o zaman 5900 hedefi ile bir alım mümkün
bülten çıktı, Pazartesi günü Kanadalı için seviyeler nelerdir?
tahmin geçerlidir ( euro-al , pound-sell, Kanada-alış ticaretinin başlangıcında), akımı kontrol ettim. program tekrar çalışmaya başladı, iyi ki ona dokunmadım ve CME için Haziran sözleşmesi şamanlaştırıldı ....
Hangi ayda olurlarsa olsunlar her şeyi özetlersiniz - ayrı ayrı yerleştirme ve aramalar için hacimler. nerede açılır - yukarıda yazdığım gibi. Hemen söyleyeceğim - ellerinizle takip edemezsiniz, çünkü hacimler her dakika değişir. hesaplanabilen seviyeler anlamsızdır.
Tabii ki yapmıyorlar ... takip edemezsiniz ...
+ toplamda yaklaşık 600$'lık alışverişler için
Ve evet, mantıklı değil...
Açık alım 4840'a taşınacak.
Genel olarak, artık burada olmak gibi bir arzum yok, çünkü burada her birinin görevi kıvrımları hareket ettirmek yerine diğerini sikmek.
Tabii ki yapmıyorlar ... takip edemezsiniz ...
+ toplamda yaklaşık 600$'a varan alışverişler için
Ve evet, mantıklı değil...
Açık alım 4840'a taşınacak.
Genel olarak, artık burada olma arzum yok, çünkü burada her birinin görevi, kıvrımları hareket ettirmek yerine diğerini ****** yapmaktır.
Ve sen kimsin? (bir ihtimal pound değil mi?, yani istatistiklerinize göre pound üzerinde bir BU var, istatistikler sağlam 0 iken yeni sinyaller bekliyoruz!)
Ekle. yazdı - aferin! (belki de ciddi şekilde pips ediyorsun?)
Ekle. bak ne! yerel Bebek küçük konuşmamızı bipliyor ((((