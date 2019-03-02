FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 968

Yeni yorum
[Silindi]  
tuma88 :
sen kimsin?

yoksa Tol mu?

Teşekkür ederim !

kim gibi?

))

 

tuma88 :

...

yoksa Tol mu?
Uygun görürse Tol kendisi için cevap verecektir. )))
[Silindi]  
tol64 :
Yani sakinim. )) Şans ummamalısın. Çalışmaya ihtiyaç. Çok çalışmak. )))
ve bu doğru.
 
_new-rena :

kim gibi?

sen tabii. Sonuçta, başkaları için hiçbir şey bilinemeyeceğinden, herkes kendinden sorumludur. )))
[Silindi]  

ve koyma ve arama seviyelerinin konumu şu şekildedir (ve her zaman böyledir - aramalar üstte, yerleştirmeler altta, çizgi ne kadar kalın ve parlaksa, hacim, mavi renkte - tırnak, ekran da modası geçmiş ):

Burada görülebilecek en önemli şey, fiyatın her zaman satışlar ve aramalar arasındaki sınır boyunca süründüğü ve yüksek hacimli seviyelerin iyi bir şey söylemediğidir.

 
şaşırtıcı bir şekilde, CME web sitesine bakarsanız,
o zaman Haziran'da avantaj riskte.
1.1350 vuruş. Ve raporda, avantaj koyar.

Kim yalan söylüyor?

Teşekkür ederim !
[Silindi]  
tuma88 :
şaşırtıcı bir şekilde, CME web sitesine bakarsanız,
o zaman Haziran'da avantaj riskte.
1.1350 vuruş. Ve raporda, avantaj koyar.

Kim yalan söylüyor?

Teşekkür ederim !
kimse yalan söylemiyor. hacimler sürekli değişiyor. sadece rapor zaten güncel değil ve sitedeki 10 dakikalık gecikmeli veriler şu anda daha alakalı..
 
_new-rena :
kimse yalan söylemiyor. hacimler sürekli değişiyor. sadece rapor zaten güncel değil ve sitedeki 10 dakikalık gecikmeli veriler şu anda daha alakalı..
anladım. Programda sayı doğru ayarlanmamış.
Her şey birleşiyor.
[Silindi]  
tuma88 :
anladım. Programda sayı doğru ayarlanmamış.
Her şey birleşiyor.
TAMAM. Özetle, o zaman bir sinyal alacaksın. ancak gecikme nedeniyle euro 10 üzerinden 8 kez yakınsayacak ve bugünkü gibi hareketler neredeyse en başında tahmin edilebilir. Ana şey, en az 10 dakika sürmesidir.
 
kısacası yani...

Nisan yukarı.
Düşebilir.
Haziran 1.1440'a kadar. )

teşekkür etmek!
1...961962963964965966967968969970971972973974975...2119
Yeni yorum