FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 973
"M" ve "-" ne anlama geliyor?
gürültü yok! (bu tür ganimet ve gürültü))) - bir fiyat kanalı var - bir sonraki TF'ye geçişle emisyonlar, örneğin m1'den m2'ye vb. (kanal yine de kalacak)
"M" - Kotir, modada yukarı, aşağı, yukarı, aşağı gitti. "-" - alıntı sayısallaştırmanın sonucu - düz bir çizgi.
Bir bar mı demek istiyorsun?
Kabul ediyorum. Bir kanal almalısın, ama henüz kurmadım. noktalar var, ama henüz kanal yok)))) Sanırım ... (ve böyle bir düşünce dönüyor, haklısın). Demodaki hindinin nasıl çalışacağını görmek istiyorum, yani. Canlı bir alıntıya ihtiyacım var.
ve grafiğin türü bir çizgidir !, değiştirmeyi denemediniz mi? (anladığım kadarıyla türkiye fiyatın nereye gideceğini göstermiyor mu? - göstermiyorsa ocaktadır)
Ördek hattı çizgileri farklıdır))) yani ortalama alma makineleri vardır (MA-shki). burada onlar için yeri doğru bir şekilde belirlediniz)
Daha doğrusu, fiyat olmayacak! (diğer satır)
iClose, iOpen, her neyse (genel olarak fiyat). çubuk yuvarlanmaz.
Negatif bir çubuk, daha doğrusu onun oluşturulduğu koşuldan bahsediyorum Yüksek=Açık=Kapat=Düşük
Benim de bir fikrim var! Üzerinde bir sinyal çalışıyorum.
Benim de bir fikrim var! Üzerinde bir sinyal çalışıyorum.