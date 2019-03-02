FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 973

Alexey :
"M" ve "-" ne anlama geliyor?
"M" - Kotir, modada yukarı, aşağı, yukarı, aşağı gitti. "-" - alıntı sayısallaştırmanın sonucu - gürültüsüz düz bir çizgi.
Ishim :
gürültü yok! (bu tür ganimet ve gürültü))) - bir fiyat kanalı var - bir sonraki TF'ye geçişle emisyonlar, örneğin m1'den m2'ye vb. (kanal yine de kalacak)
Kabul ediyorum. Bir kanal almalısın, ama henüz kurmadım. noktalar var, ama henüz kanal yok)))) Sanırım ... (ve böyle bir düşünce dönüyor, haklısın). Demodaki hindinin nasıl çalışacağını görmek istiyorum, yani. Canlı bir alıntıya ihtiyacım var.
 
_new-rena :
"M" - Kotir, modada yukarı, aşağı, yukarı, aşağı gitti. "-" - alıntı sayısallaştırmanın sonucu - düz bir çizgi.
Bir bar mı demek istiyorsun?
Alexey :
Bir bar mı demek istiyorsun?
iClose , iOpen, ne olursa olsun (genel olarak fiyat). çubuk yuvarlanmaz.
 
_new-rena :
Kabul ediyorum. Bir kanal almalısın, ama henüz kurmadım. noktalar var, ama henüz kanal yok)))) Sanırım ... (ve böyle bir düşünce dönüyor, haklısın). Demodaki hindinin nasıl çalışacağını görmek istiyorum, yani. Canlı bir alıntıya ihtiyacım var.
ve grafiğin türü bir çizgidir !, değiştirmeyi denemediniz mi? (anladığım kadarıyla türkiye fiyatın nereye gideceğini göstermiyor mu? - göstermiyorsa ocaktadır)
Ishim :
ve grafiğin türü bir çizgidir !, değiştirmeyi denemediniz mi? (anladığım kadarıyla türkiye fiyatın nereye gideceğini göstermiyor mu? - göstermiyorsa ocaktadır)
Ördek hattı çizgileri farklıdır))) yani ortalama alma makineleri vardır (MA-shki). burada onlar için yeri doğru belirlediniz) ama şimdilik test cihazında her şey güzel ...
 
_new-rena :
Ördek hattı çizgileri farklıdır))) yani ortalama alma makineleri vardır (MA-shki). burada onlar için yeri doğru bir şekilde belirlediniz)

Daha doğrusu, fiyat olmayacak! (diğer satır)

 
_new-rena :
iClose, iOpen, her neyse (genel olarak fiyat). çubuk yuvarlanmaz.

Negatif bir çubuk, daha doğrusu onun oluşturulduğu koşuldan bahsediyorum Yüksek=Açık=Kapat=Düşük

Benim de bir fikrim var! Üzerinde bir sinyal çalışıyorum.

Ishim :
ördek Ben orada ekran görüntüleri ve satır ve işleme sonucu var. karşılaştırmak)
Alexey :

Negatif bir çubuk, daha doğrusu onun oluşturulduğu koşuldan bahsediyorum Yüksek=Açık=Kapat=Düşük

Benim de bir fikrim var! Üzerinde bir sinyal çalışıyorum.

bu senin barın değil, onun başlangıcı. zaman değiştirme koşulu daha iyi ve daha kolay çalışır: şimdiki zaman != önceki zaman..
