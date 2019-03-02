FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 961

tol64 :
Tahminleriniz neler? )))
Aşağı)) Euro
 
stranger :

Bir poundda 57'ye dağılmış)


Eski büyüme nerede?

 
Speculator_ :

Lesorub :

iyi kontrol et...

seviyeden sat:


Şu ana kadar 120.30 kilit bir destek... Eğer delinirse hedef 113 olacak.

Bir değişiklik olursa, sana haber veririm. Bir atasözü vardır: Sabah akşamdan daha akıllıdır.

[Silindi]  

tamam bir bakayım

 
tol64 :
Bu arada burada bahsettiği dengesizlik iki gün önce oldu. Bu nedenle, büyük olasılıkla, Satın alma pozisyonunu o sırada 1,50'den kapattı. Ve bir Satış pozisyonu açtı . )))
Eskilerden büyüme hakkında bir şeyler duymak istiyorum!
 
Myth63 :

Kaybolma. Seninle daha eğlenceli. )))
 
Speculator_ :
Eskilerden büyüme hakkında bir şeyler duymak istiyorum!
Başka ne büyüme? İki gün önce trendin değiştiğini söylüyorum. Bunu kesin olarak biliyor. )))
 
Myth63 :

meslek mi değiştiriyorsun canım
 
Tol, bir ustalık sınıfı göster! Kayıp gençlere yol gösterin! Bir şey için orta vadeli bir hedef belirleyin ve gülelim
