FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 961
Tahminleriniz neler? )))
Bir poundda 57'ye dağılmış)
Eski büyüme nerede?
iyi kontrol et...
seviyeden sat:
Şu ana kadar 120.30 kilit bir destek... Eğer delinirse hedef 113 olacak.
Bir değişiklik olursa, sana haber veririm. Bir atasözü vardır: Sabah akşamdan daha akıllıdır.
tamam bir bakayım
Bu arada burada bahsettiği dengesizlik iki gün önce oldu. Bu nedenle, büyük olasılıkla, Satın alma pozisyonunu o sırada 1,50'den kapattı. Ve bir Satış pozisyonu açtı . )))
Eskilerden büyüme hakkında bir şeyler duymak istiyorum!
Bu arada burada bahsettiği dengesizlik iki gün önce oldu. Bu nedenle, büyük olasılıkla, Satın alma pozisyonunu o sırada 1,50'den kapattı. Ve bir Satış pozisyonu açtı . )))