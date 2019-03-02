FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 972
evet, her şey yolunda - herkes kendi TA'sını geliştirmeli .
Evet, test cihazında TS test akımından 1700 saatim kaldı, yani. bitirmek için 71 gün bekleyin. yazık bana, oh tanrılar!!!! ))))))
orada ne yapıyorsun?
TC'yi test ediyorum. Fiyat grafiği analizinin en son sürümü. İlkeye göre yapılır - ne kadar basit olursa o kadar iyidir (Çinliler gibi - her şey yapıştırılır). Ancak henüz çok kolay değil, en azından test devam ediyor. Önceden, genellikle işe yaramazdı - test cihazında en az birkaç ay içinde çıkarmak iki yıl sürdü.
dakikalar içinde? (H1'de al, çalıştır - her yerde işe yarayan şey)
Bir keresinde fiyat tablosunu kullanarak alım / satış hacmini nasıl hesaplayacağımı anlattım (başka bir şey olmadığı için). Sonra daha ileri gittim - bir görselleştirme yaptım. Onlar. Grafiğe kayan bir pencere çizdim ve içindeki alım ve satım seviyelerini çizdim. Ve sonuç, sistemin alıntı yapanın hilelerinin mevcut gelişimi ile çalışmadığı ve böylece tahliyenin daha hızlı gerçekleşmesiydi. Sonra bu hindi ortaya çıktı, ama ne yazık ki sadece birkaç dakika saban sürüyor. TF'nin geri kalanında yalan söylüyor.
Gürültüyü ortadan kaldırmak için kısa bir alıntı sayısallaştırma ilkesi (+1-1+1-1=0):
Bir keresinde fiyat tablosunu kullanarak alım / satış hacmini nasıl hesaplayacağımı anlattım (başka bir şey olmadığı için). Sonra daha ileri gittim - bir görselleştirme yaptım. Onlar. Grafiğe kayan bir pencere çizdim ve içindeki alım ve satım seviyelerini çizdim. Ve sonuç, sistemin alıntı yapanın hilelerinin mevcut gelişimi ile çalışmadığı ve böylece tahliyenin daha hızlı gerçekleşmesiydi. Sonra bu hindi ortaya çıktı, ama ne yazık ki sadece birkaç dakika saban sürüyor. TF'nin geri kalanında yalan söylüyor.
MA shki gibi geleceğe bakmıyor, aksi takdirde genellikle bir demo üzerinde test etmesi gerekecek. Bir dakika duraksamanın farkına bile varmadı - sadece tikler! - onlardan yontulmuş m1 vb. (belki m1'de yatıyor - genel olarak, 71 gün uzun değil, bir aracı bir yıl boyunca demoda, diğerini 2 yıl boyunca test ettim)
Hayır, geleceğe bakmıyor. sadece gürültüyü atar ve geriye kalan faydalı sinyaldir. onlar. +3 puan kaldıysa, bu 3'e sıfır anlamına gelir) ama daha yeni öğreniyorum, hala demoyu çalıştırıyorum + test cihazında zıplıyor). Ve tiki - Katılıyorum, zaten düşünüyorum ... ve teşekkürler, İşhim, hemen bitirip tiki'ye aktaracağım ... bir kafa iyidir, ancak fikirlerin hareket etmesi için bir itme gerekir daha fazla - uygulamaya ...
