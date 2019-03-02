FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 964

Yeni yorum
 

Strange bile orada 57 civarında kekeledi ...


 
Spekul :
boşuna değil)) ama 1,28'i geçmeden daha aşağı inmesi pek mümkün değil
Oradan karşıya geçmek sadece gerekli.
 
Spekul :
boşuna değil)) ama 1,28'i geçmeden daha aşağı inmesi pek mümkün değil

Lanet olsun ticaret yapmayı biliyor...


 
İşte bu kadar, kranty handikap.

Sütü içen daha çok insan var.
Teşekkür ederim !
 
Lesorub :

Lanet olsun ticaret yapmayı biliyor...


cevap yok, hedef seviyelere ulaşana kadar bir süre unutun
 
Spekul :
cevap yok, hedef seviyelere ulaşana kadar bir süre unutun

ve neredeler?

bir an için köpek biti gibiler...

 
tuma88 :
İşte bu kadar, kranty handikap.

Süt veren daha çok insan var.
Teşekkür ederim !

daha doğrusu sağılanlar

handikap hepimizden uzun yaşayacak

 
yurchenko :
Oradan karşıya geçmek sadece gerekli.
1.2650 seviyesinin nasıl geçeceğini hala görmemiz gerekiyor, ondan güçlü bir toparlanma olabilir
 
Lesorub :

ve neredeler?

bir an için köpek biti gibiler...

bir dakika için sık sık kıpırdarlar
 
Spekul :
1.2650 seviyesinin nasıl geçeceğini hala görmemiz gerekiyor, ondan güçlü bir toparlanma olabilir
Ve senin onu karıştırdığını görüyorum!
1...957958959960961962963964965966967968969970971...2119
Yeni yorum