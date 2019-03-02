FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1546

Ishim :
Barin! Dışarı gel!
Akşam trolling gezinti zamanı)))
 
Vizard_ :
Şakalar bitti, bugün sadece çöp, sadece kırbaçlama ve 5 evrensel döngü için yarı tanrı unvanından yoksun bırakma.
 
Lesorub :

Erken teslim etmezlerse...


Hayır, siz gerçekten ornitorenksiniz !!! Yaşlı olan senin için kurbağa çiziyor mu?

 
Efsane, 1.5732 sayısı hesaplamalarınızda yanlışlıkla mı göründü?
 
solar :
yoksunluk konusuna katılıyorum...

Senseikin'in kampanyadaki sırrı ortaya çıkıyor...

sana biraz sonra göstereceğim

[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
Daha sonra yazıt satışı , yazıt sl ile birleştirildi. Bunu hiç gördünüz mü yoksa stop kullanmıyor musunuz?
 
Ishim :
sana öğretemem
Sevgili Öğretmenim.

Dünkü sözlerin beni rahatsız etti.
Senin gibi tüm günü meditasyonda geçirdim
öğretilen. Üzgünüm, ama bence senin sırrın
ifşa edildi)))

--------------------------------------------------

Şu anda kafandaki tüm karışıklık -
en basit formülle kolayca tanımlanabilir)))

pamm_Solo_drums = -100*Düşük^(-14)

Ve sonra alt seviyeler ... alt seviyeler)))

Vladimir Zubov :
kontrol edeceğim
 
Vladimir Zubov :
Diyelim ki böyle oldu. Sorular:

1. Bu geyik ne tür bir sipariş üzerine yerleştirilmiş?
2. Programa bakılırsa, TP uzun süredir elendi. Neden hala listedeler?
 
Daniil Stolnikov :
TR başka bir siparişten olduğu için
