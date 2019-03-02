FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 969
kısacası yani...
Nisan yukarı.
Düşebilir.
Haziran 1.1440'a kadar. )
teşekkür etmek!
TAMAM. Hadi izleyelim. (gözlemlerime göre, yalnızca her şeyi bir araya getirirseniz yakınsar)
Bu arada, Cumartesi günü CME işlem görüyor, bu nedenle Pazartesi (ticaretin başlangıcında) için tahmin Pazar günü. burada %100 doğrulukta bir sinyal alacaksınız ve ardından sürekli izlemeniz gerekecek.
İlk eksiye alıyorum.
Teşekkür ederim !
Nisan ayında burada
İlk eksi alıyorum.
Mart görmüyor musun?
(İlgi olsun diye programımı başlattım. Şimdi bakalım neler varmış...)
daha kısa aramalar. yukarı çıkalım. ve pound için tam tersi.
daha kısa aramalar. yukarı çıkalım.
İşte bir seçenek. Yani fiyat yükselmek istiyor.
Şimdi nerede olduğunu bulmamız gerekiyor).
Martı izlemiyorum.
evet, Cumartesi günü açık artırma resmi değiştirmezse hemen oraya gidecek))) sadece nereye - bilinmiyor. büyük olasılıkla daha fazla koyma kalmayana kadar)
tamam Tuma, hoşçakal! CME-shny sitesinde alım satımın açılmasından önce resmi takip edin, şu anda tahmin etmek işe yaramaz.
14:48 *ABD Hazinesi, uzun sınırın aşılmamasını sağlamak için 13 Mart'ta "olağanüstü önlemler" uygulamaya başlayacak
ULAŞMIŞ!!!!
Patates ucuz, alır mısın? )
ECB Başkanı Draghi: Devlet tahvili alımına 9 Mart'ta başlayacağız
daha da ucuzlayacak
iz üzerinde. Ena köyünde hafta ilginç olacak: