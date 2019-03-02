FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 969

tuma88 :
kısacası yani...

Nisan yukarı.
Düşebilir.
Haziran 1.1440'a kadar. )

teşekkür etmek!

TAMAM. Hadi izleyelim. (gözlemlerime göre, yalnızca her şeyi bir araya getirirseniz yakınsar)

Bu arada, Cumartesi günü CME işlem görüyor, bu nedenle Pazartesi (ticaretin başlangıcında) için tahmin Pazar günü. burada %100 doğrulukta bir sinyal alacaksınız ve ardından sürekli izlemeniz gerekecek.

 
Nisan ayında burada
İlk eksiye alıyorum.
EURO FX CALL

OI OI_CH Level Volumes
139 -9 1,1068 39
8 0 1,1076 1
5 0 1,1096 0
113 0 1,1109 2
28 23 1,1125 31
149 132 1,1144 194
560 513 1,1166 577
1030 874 1,1192 1323
827 372 1,1221 959
1281 327 1,1254 906
1598 320 1,1291 837
1722 313 1,133 908
1804 111 1,1372 349
2935 24 1,1416 355
1477 11 1,1461 256
2698 - 25 1,1508 221
2793 13 1,1556 249
2959 -32 1,1604 316
2082 8 1,1653 69
2102 -1 1,1702 128
630 -32 1,1752 55
630 -24 1,1802 60
623 -12 1,1851 99
635 0 1,1901 54
414 0 1,1951 0
554 -7 1,2001 25




 
Ben de İşim ile anlaştım! ? )

Teşekkür ederim !
tuma88 :
Nisan ayında burada
İlk eksi alıyorum.

Mart görmüyor musun?

(İlgi olsun diye programımı başlattım. Şimdi bakalım neler varmış...)

daha kısa aramalar. yukarı çıkalım. ve pound için tam tersi.

 
Martı izlemiyorum.
İşte bir seçenek. Yani fiyat yükselmek istiyor.
Şimdi nerede olduğunu bulmamız gerekiyor).

tuma88 :
Martı izlemiyorum.
İşte bir seçenek. Yani fiyat yükselmek istiyor.
Şimdi nerede olduğunu bulmamız gerekiyor).

evet, Cumartesi günü açık artırma resmi değiştirmezse hemen oraya gidecek))) sadece nereye - bilinmiyor. büyük olasılıkla daha fazla koyma kalmayana kadar)

tamam Tuma, hoşçakal! CME-shny sitesinde alım satımın açılmasından önce resmi takip edin, şu anda tahmin etmek işe yaramaz.

 
hadi uyuyalım)
 
kwinto :
14:53 *Kongre Bütçe Ofisi, ABD Hazinesinin acil önlemler yoluyla borç limitinin Ekim veya Kasım'a kadar aşılmasına izin vermeyeceğini tahmin ediyor
14:51 *ABD Hazinesi, devlet tahvillerinin ihracını askıya alacak
14:50 *ABD ulusal borcu 16 Mart'ta tavana ulaşacak ve bunu önlemek için acil önlemler gerekiyor

14:48 *ABD Hazinesi, uzun sınırın aşılmamasını sağlamak için 13 Mart'ta "olağanüstü önlemler" uygulamaya başlayacak

ULAŞMIŞ!!!!

Patates ucuz, alır mısın? )
 
21april :
Patates ucuz, alır mısın? )

ECB Başkanı Draghi: Devlet tahvili alımına 9 Mart'ta başlayacağız

daha da ucuzlayacak

 

iz üzerinde. Ena köyünde hafta ilginç olacak:


