FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 963
Vadeli işlemler, ciltler, seçenekler... Bunlara hiçbir zaman net bir sistem kuramadım, görme şansım olmadı!
ve ilerisi...
fark ettim ki çoğu zaman doğru yönde bir pozitif değişim
sebepsiz değil, Matroskin okla hindi yaptı ...
Hepsi aynı anda değil. Yavaş yavaş gelir. ))
Bu konuları zaten birkaç kez inceledim, kalıp aradım, ama hepsi boşuna, bir ipucu bile yok ...
Efsane, sürekli bir şeyler cıvıldıyor, ipuçları veriyor, Garip ama aklıma bir şey gelmiyor...
Kalabalığın psikolojisi, açgözlülük, belki köpek buraya gömülür )
köpeğin ortalığı karıştırdığı yer orası...
http://www.youtube.com/watch?v=Jl4maKpzA8s
mokasenlere gidiyorum =)
Aylak aylak olmaya gerek yok, çünkü parazitlik beynin bozulmasına yol açar.
PS İnsandan maymuna.
Vadeli işlemler, ciltler, seçenekler... Bunlara hiçbir zaman net bir sistem kuramadım, görme şansım olmadı!
hatta gösterir, ama ne - anlamıyorum ...
sidora kova nuno içecek:
dünkü rapora göre opsiyon bölgeleri:
ve ilerisi...
Çoğu zaman, doğru yönün pozitif takasa doğru olduğunu fark etti.
sebepsiz değil, Matroskin okla hindi yaptı ...