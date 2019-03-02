FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 963

Yeni yorum
 
chepikds :
Vadeli işlemler, ciltler, seçenekler... Bunlara hiçbir zaman net bir sistem kuramadım, görme şansım olmadı!
Hepsi aynı anda değil. Yavaş yavaş gelir. ))
 
Lesorub :

ve ilerisi...

fark ettim ki çoğu zaman doğru yönde bir pozitif değişim

sebepsiz değil, Matroskin okla hindi yaptı ...


Kalabalığın psikolojisi, açgözlülük, belki köpek buraya gömülür)
 
tol64 :
Hepsi aynı anda değil. Yavaş yavaş gelir. ))

Bu konuları zaten birkaç kez inceledim, kalıp aradım, ama hepsi boşuna, bir ipucu bile yok ...

Efsane, sürekli bir şeyler cıvıldıyor, ipuçları veriyor, Garip ama aklıma bir şey gelmiyor...

 
chepikds :
Kalabalığın psikolojisi, açgözlülük, belki köpek buraya gömülür )

köpeğin ortalığı karıştırdığı yer orası...

http://www.youtube.com/watch?v=Jl4maKpzA8s

 
Lesorub :

köpeğin ortalığı karıştırdığı yer orası...

http://www.youtube.com/watch?v=Jl4maKpzA8s

 
Myth63 :
mokasenlere gidiyorum =)

Aylak aylak olmaya gerek yok, çünkü parazitlik beynin bozulmasına yol açar.

PS İnsandan maymuna.

 
Lesorub :

köpeğin ortalığı karıştırdığı yer orası...

http://www.youtube.com/watch?v=Jl4maKpzA8s

Ne eski bir şarkı, zaman uçup gidiyor!
 
chepikds :
Vadeli işlemler, ciltler, seçenekler... Bunlara hiçbir zaman net bir sistem kuramadım, görme şansım olmadı!

hatta gösterir, ama ne - anlamıyorum ...

sidora kova nuno içecek:


 

dünkü rapora göre opsiyon bölgeleri:


 
Lesorub :

ve ilerisi...

Çoğu zaman, doğru yönün pozitif takasa doğru olduğunu fark etti.

sebepsiz değil, Matroskin okla hindi yaptı ...


boşuna değil)) ama 1,28'i geçmeden daha aşağı inmesi pek mümkün değil
1...956957958959960961962963964965966967968969970...2119
Yeni yorum