FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 959

Spekul :
bu yüzden sadece gerçeği yayınlayacağı konusunda uyardı

Pekala, bırak yazsın, umurumda değil, sadece başka bir başlıkta, işte tahminler ve sonuçlar ve onun başlığı: "Gerçekten sonra sadece karlı ticaretin tarihi!"

Anlaşmaları sonradan yaymak, spam, sel ve trollemeden daha kötüdür...

ve pound =)

herkes hatırlar

çizgiler bile altını temizlemeye başlamadı ....

 
Lesorub :
fiyatı trende karşı suni olarak kullanan parite satılır...
İlya, bu açıkça yapay bir sıçrama değil, bu zaten bir geri dönüş ...
 
Spekul :
peki.. belki trende aykırı olsun

pound ile yaptıklarının aynısı olacak

kur ve dolandırıcılık - çubuklar yalan söylemez!!!

 
Myth63 :

evet neyse sonuçta herkes istediği gibi ticaret yapıyor
chepikds :

Pekala, bırak yazsın, umurumda değil, sadece başka bir başlıkta, işte tahminler ve sonuçlar ve onun başlığı: "Gerçekten sonra sadece karlı ticaretin tarihi!"

Anlaşmaları sonradan yaymak, spam, sel ve trollemeden daha kötüdür...

yani direk oradaki golü söylüyorsun yooooo saçmalık ..... sonra yeni bir gol diyorsun yine saçma ...... (ve gol yine orda)

Sen kendin inanmıyorsun, bizim suçumuz ne? =) Neden bir tahmine ihtiyacınız var??? eğer hala saçmalıksa

kim isterse, yetkin bir şekilde sig'e uyum sağlayabilir ve sakince, sinirler olmadan risk olmadan% 50 yapabilir ...

 
Myth63 :

Yılda bir kez hedefi tahmin ettiğim ve hatırladığım gerçeği, o zaman ne?

Burada her hafta hedefleri vururlar, tek akıllının sen olduğunu düşünme.

Daha çok bir pi*****la gibisin, bir şey söylüyorsun ve başka bir şey yapıyorsun.

Mart için %100 göstermeni bekliyorum...

tüm nokta

 
chepikds :
Yanlış kullanılan Kazak'ın bir hata yapmış gibi görünmesi pek olası değil ...
ve çok yanlış. İtiraf ederim.
chepikds :

Olgu gönderisini yayınlayacağımı söyledim ... zaten sinyaldeki hikaye ile. Bir göz at.
 
chepikds :
İlya, bu açıkça yapay bir sıçrama değil, bu zaten bir geri dönüş ...

Çubuk çektiklerinde, yüzde 70, bu da fiyatı saat yönünün tersine yönlendirecek

birisi göstergeyi yazsaydı, sadece bu geri dönüş bölgelerinden girmek mümkün olurdu

ve çalışıyorlar...


