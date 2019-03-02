FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 959
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bu yüzden sadece gerçeği yayınlayacağı konusunda uyardı
Pekala, bırak yazsın, umurumda değil, sadece başka bir başlıkta, işte tahminler ve sonuçlar ve onun başlığı: "Gerçekten sonra sadece karlı ticaretin tarihi!"
Anlaşmaları sonradan yaymak, spam, sel ve trollemeden daha kötüdür...
ve pound =)
herkes hatırlar
çizgiler bile altını temizlemeye başlamadı ....
fiyatı trende karşı suni olarak kullanan parite satılır...
peki.. belki trende aykırı olsun
pound ile yaptıklarının aynısı olacak
kur ve dolandırıcılık - çubuklar yalan söylemez!!!
ve pound =)
herkes hatırlar
çizgiler bile altını temizlemeye başlamadı ....
Pekala, bırak yazsın, umurumda değil, sadece başka bir başlıkta, işte tahminler ve sonuçlar ve onun başlığı: "Gerçekten sonra sadece karlı ticaretin tarihi!"
Anlaşmaları sonradan yaymak, spam, sel ve trollemeden daha kötüdür...
yani direk oradaki golü söylüyorsun yooooo saçmalık ..... sonra yeni bir gol diyorsun yine saçma ...... (ve gol yine orda)
Sen kendin inanmıyorsun, bizim suçumuz ne? =) Neden bir tahmine ihtiyacınız var??? eğer hala saçmalıksa
kim isterse, yetkin bir şekilde sig'e uyum sağlayabilir ve sakince, sinirler olmadan risk olmadan% 50 yapabilir ...
ve pound =)
herkes hatırlar
çizgiler bile altını temizlemeye başlamadı ....
Yılda bir kez hedefi tahmin ettiğim ve hatırladığım gerçeği, o zaman ne?
Burada her hafta hedefleri vururlar, tek akıllının sen olduğunu düşünme.
Daha çok bir pi*****la gibisin, bir şey söylüyorsun ve başka bir şey yapıyorsun.
Mart için %100 göstermeni bekliyorum...
tüm nokta
Yanlış kullanılan Kazak'ın bir hata yapmış gibi görünmesi pek olası değil ...
Yılda bir kez hedefi tahmin ettiğim ve hatırladığım gerçeği, o zaman ne?
Burada her hafta hedefleri vururlar, tek akıllının sen olduğunu düşünme.
Daha çok bir pi*****la gibisin, bir şey söylüyorsun ve başka bir şey yapıyorsun.
Mart için %100 göstermeni bekliyorum...
tüm nokta
İlya, bu açıkça yapay bir sıçrama değil, bu zaten bir geri dönüş ...
Çubuk çektiklerinde, yüzde 70, bu da fiyatı saat yönünün tersine yönlendirecek
birisi göstergeyi yazsaydı, sadece bu geri dönüş bölgelerinden girmek mümkün olurdu
ve çalışıyorlar...