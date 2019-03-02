FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 967

_new-rena :
evet, dibe indim ve son derece hayal kırıklığına uğradım, çünkü işe yaramaz iş için 3 ay öldürdü.
Kendinden mi bahsediyorsun? )) Eh, herkese anlamı verilmez. )))
 
_new-rena :
Hangi ayda olurlarsa olsunlar her şeyi özetlersiniz - ayrı ayrı yerleştirme ve aramalar için hacimler. nerede açılır - yukarıda yazdığım gibi. Hemen söyleyeceğim - ellerinizle takip edemezsiniz, çünkü hacimler her dakika değişir.
Eğer o programda doğru tanımladıysam, o zaman bu Nisan sözleşmesidir.
Avantajın pozisyonlarda olduğunu görüyoruz. Bugün alınan seviyeler.Klasik seçenek seviyeleri
1.112, 1.081'den fazla koyar.


Классические опционные уровни
EURO FX CALL

OI OI_CH Level Volumes
10 0 1,1029 0
29 2 1,1029 2
29 14 1,103 19
54 15 1,1033 15
90 84 1,1041 96
968 825 1,1056 1388
1331 1081 1,1081 1870
2402 776 1,1114 3418
1289 381 1,1155 1339
3660 517 1,1202 2422
1646 118 1,1251 685
3098 -342 1,1301 887
3453 -6 1,1351 302
4479 22 1,1401 373
EURO FX PUT

567 0 1,065 10
1726 -71 1,07 103
1561 -12 1,075 146
2834 60 1,0799 623
2604 -36 1,0848 821
5451 51 1,0895 3923
1766 391 1,0937 5090
6909 627 1,0972 8389
5020 -417 1,0997 2829
6043 1112 1,1014 2643
2589 -133 1,1023 519
4473 -269 1,1026 873
2728 -19 1,1027 60
4626 -68 1,1027 111
1820 0 1,1027 2
3174 -352 1,1027 455
1667 0 1,1028 0
3469 1 1,1028 9
1377 0 1,1028 1
2075 -4 1,1028 4
991 -9 1,1028 22
1915 0 1,1028 0
907 0 1,1028 0
4465 0 1,1028 4
1683 0 1,1028 0
2342 -1 1,1028 1
1029 0 1,1028 0
2790 0 1,1028 11
1146 0 1,1028 0
2446 0 1,1028 0
888 0 1,1028 0
2583 0 1,1028 0
880 -5 1,1028 5
4081 0 1,1028 0
959 0 1,1028 0
2723 0 1,1028 0
486 0 1,1028 0
1547 0 1,1028 44
317 0 1,1028 0
714 -1 1,1028 1
405 0 1,1028 0
636 -4 1,1028 0
653 -33 1,1028 33
706 0 1,1028 0
200 0 1,1028 0
545 0 1,1028 0
293 0 1,1028 0
1038 0 1,1028 21
58 0 1,1028 0
979 0 1,1028 0
78 0 1,1028 0
289 0 1,1028 0
17 0 1,1028 0
56 0 1,1028 0
25 0 1,1028 0
30 0 1,1028 0
8 0 1,1028 0
82 0 1,1028 1
10 0 1,1028 0
101 0 1,1028 0
10 0 1,1028 0
9 0 1,1028 0
2 0 1,1028 0



tol64 :
Kendinden mi bahsediyorsun? )) Eh, herkese anlamı verilmez. )))
sakin ol zaten iyi şanslar.
tuma88 :
Eğer o programda doğru tanımladıysam, o zaman bu Nisan sözleşmesidir.
Avantajın pozisyonlarda olduğunu görüyoruz. Bugün alınan seviyeler.Klasik seçenek seviyeleri
1.112, 1.081'den fazla koyar.

hacmin olduğu yerde (tek parça olsa bile) her şeyi bir araya getirin ve sonuca bakın. algoritma - nerede, doğru olana sahipsiniz.
 
ve işte haziran
264 maksimum yerleştirme (ve aramalardan daha az).

Классические опционные уровни
EURO FX CALL

OI OI_CH Level Volumes
1 1 1,106 1
1 1 1,1188 6
51 10 1,1208 10
71 5 1,123 5
119 43 1,1254 53
97 53 1,1281 53
114 34 1,131 60
153 68 1,1342 72
154 55 1,1376 85
194 6 1,1412 58
216 -14 1,1451 328
354 16 1,1491 170
362 134 1,1533 191
315 66 1,1577 82
331 47 1,1622 57
150 -27 1,1667 78
419 116 1,1714 118
421 10 1,1761 10
245 128 1,1809 139
399 1 1,1857 1
163 11 1,1906 22
72 3 1,1955 16
187 17 1,2004 21
84 0 1,2053 4
124 2 1,2103 9
104 0 1,2152 0
68 0 1,2202 2
21 0 1,2252 0
29 0 1,2301 0
16 0 1,2351 0
11 0 1,2401 0
10 0 1,2451 0
EURO FX PUT

20 0 0,9598 0
54 37 0,9796 37
85 17 0,9894 22
23 2 0,9943 2
140 6 0,9991 8
74 9 1,004 17
73 13 1,0088 23
13 0 1,0136 0
138 52 1,0184 54
26 0 1,0231 4
66 7 1,0278 28
126 44 1,0324 54
155 24 1,037 39
358 189 1,0415 216
342 -3 1,0459 20
470 264 1,0503 301
504 101 1,0545 136
134 46 1,0586 64
334 99 1,0626 263
412 37 1,0665 269
395 123 1,0702 322
835 0 1,0737 132
395 61 1,0771 96
344 29 1,0803 44
853 117 1,0833 142
204 -3 1,0861 8
734 93 1,0887 189
251 5 1,091 5
571 15 1,0931 36
129 0 1,095 1
220 0 1,0966 2
154 0 1,0979 0
345 0 1,0991 0
207 0 1,1 0
22 0 1,1008 0
61 0 1,1014 0
1 0 1,104 0




 
_new-rena :
hacmin olduğu yerde (tek parça bile olsa) her şeyi bir araya getirin ve sonuca bakın. algoritma - nerede, doğru olana sahipsiniz.
rena, tatlım
Algoritma doğruysa, program ne zaman olacak! ???

Teşekkür ederim !
tuma88 :
ve işte haziran
264 maksimum yerleştirme (ve aramalardan daha az).

Yeterli şubemiz yok

Hangi ayda olursanız olun her şeyi bir araya getirin ve 2016'ya bakın. hacimler varsa, onları da ekleyin. Piyasalar sadece 16. yılda fiyatla oynuyor.

 
_new-rena :
sakin ol zaten iyi şanslar.
Yani sakinim. )) Şans ummamalısın. Çalışmaya ihtiyaç. Çok çalışmak. )))
 
_new-rena :
evet, dibe indim ve son derece hayal kırıklığına uğradım çünkü işe yaramaz iş için 3 ay öldürdü.
sen kimsin?

yoksa Tol mu?

Teşekkür ederim !
tuma88 :
rena, tatlım
Algoritma doğruysa, program ne zaman olacak! ???

Teşekkür ederim !

Evet o. CME Haziran sözleşmesini karıştırdı (bir şeyi yeniden düzenledi). Artık programı yeniden yazmak istemiyorum.

işte onun çalışmasından bir ekran görüntüsü ( eskimiş , hemen diyorum) (mavi - tırnak, pembe cilt, aramalara göre hacim, dakika başına grafik):

