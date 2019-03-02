FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 967
evet, dibe indim ve son derece hayal kırıklığına uğradım, çünkü işe yaramaz iş için 3 ay öldürdü.
Hangi ayda olurlarsa olsunlar her şeyi özetlersiniz - ayrı ayrı yerleştirme ve aramalar için hacimler. nerede açılır - yukarıda yazdığım gibi. Hemen söyleyeceğim - ellerinizle takip edemezsiniz, çünkü hacimler her dakika değişir.
Avantajın pozisyonlarda olduğunu görüyoruz. Bugün alınan seviyeler.Klasik seçenek seviyeleri
1.112, 1.081'den fazla koyar.
Kendinden mi bahsediyorsun? )) Eh, herkese anlamı verilmez. )))
Eğer o programda doğru tanımladıysam, o zaman bu Nisan sözleşmesidir.
264 maksimum yerleştirme (ve aramalardan daha az).
hacmin olduğu yerde (tek parça bile olsa) her şeyi bir araya getirin ve sonuca bakın. algoritma - nerede, doğru olana sahipsiniz.
Algoritma doğruysa, program ne zaman olacak! ???
Teşekkür ederim !
ve işte haziran
Yeterli şubemiz yok
Hangi ayda olursanız olun her şeyi bir araya getirin ve 2016'ya bakın. hacimler varsa, onları da ekleyin. Piyasalar sadece 16. yılda fiyatla oynuyor.
sakin ol zaten iyi şanslar.
yoksa Tol mu?
Teşekkür ederim !
rena, tatlım
Algoritma doğruysa, program ne zaman olacak! ???
Teşekkür ederim !
Evet o. CME Haziran sözleşmesini karıştırdı (bir şeyi yeniden düzenledi). Artık programı yeniden yazmak istemiyorum.
işte onun çalışmasından bir ekran görüntüsü ( eskimiş , hemen diyorum) (mavi - tırnak, pembe cilt, aramalara göre hacim, dakika başına grafik):