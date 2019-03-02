FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 930

Yeni yorum
 
Spekul :
onu nereden saldınız?

Pek çok yer, tepeden tırnağa cari fiyatına ve şimdi tuza.

Durakların arkasında 1.2530'a ve daha aşağılara kadar sarsıntı yapabilirler...

 
Myth63 :
hemen şimdi "Hazing" düzenleyelim =)))))
Fu, hala iğrenç ve aşağılıksın
 
Spekul :
Şey, Ishim'in dün yazdığı gibi, demonun geri kalanıyla sadece onunla gerçek hesaplarınız var, bu yüzden uçabiliriz)))
bir bebek görünmeyebilir m5))))) dolar büyüdü ve çok satılabilir))))
 
işte oradaydı:
 
Lesorub :
işte oradaydı:

Büzüştüğü için mi karardı?!

 
chepikds :

Büzüştüğü için mi karardı?!

yani arka koltukta bir sopa varsa - toynaklarınızı geri atacaksınız o zaman ...
[Silindi]  

Sterlin'e gelince, haftalık kanal ikinci haftadır daralıyor. geçerli kanal öncekinin içinde.

Tarihte (şimdiye kadar yaptığım şey) böyle iki haftalık dizi vardı.

bu 12 Aralık, 175p'lik bir kalkış ve 220p'lik bu kalkışın Eylül'ü (dönüş gelecek hafta verildi)

Göreceğiz

[Silindi]  
Myth63 :

Sterlin'e gelince, haftalık kanal ikinci haftadır daralıyor. geçerli kanal öncekinin içinde.

Tarihte (şimdiye kadar yaptığım şey) böyle iki haftalık dizi vardı.

bu 12 Aralık, 175p'lik bir kalkış ve 220p'lik bu kalkışın Eylül'ü (dönüş gelecek hafta verildi)

Göreceğiz

Ben kendim bir uçuş bekliyorum ... 1.5580'e kadar böyle bir yerde
 

Göreceğiz ...


 

Evra ateş edecek gibi geliyor (39 s'den sonra) ...

ateş eden boğalar

1...923924925926927928929930931932933934935936937...2119
Yeni yorum