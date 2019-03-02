FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 930
onu nereden saldınız?
Pek çok yer, tepeden tırnağa cari fiyatına ve şimdi tuza.
Durakların arkasında 1.2530'a ve daha aşağılara kadar sarsıntı yapabilirler...
hemen şimdi "Hazing" düzenleyelim =)))))
Şey, Ishim'in dün yazdığı gibi, demonun geri kalanıyla sadece onunla gerçek hesaplarınız var, bu yüzden uçabiliriz)))
işte oradaydı:
Büzüştüğü için mi karardı?!
Sterlin'e gelince, haftalık kanal ikinci haftadır daralıyor. geçerli kanal öncekinin içinde.
Tarihte (şimdiye kadar yaptığım şey) böyle iki haftalık dizi vardı.
bu 12 Aralık, 175p'lik bir kalkış ve 220p'lik bu kalkışın Eylül'ü (dönüş gelecek hafta verildi)
Göreceğiz
Göreceğiz ...
Evra ateş edecek gibi geliyor (39 s'den sonra) ...
ateş eden boğalar