FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 925
Ama boşuna! komisyoncunuz sağlar, size diğer komisyoncuların asla vermeyeceği bir fırsat verir! "Eşit şartlarda ticaret yapma fırsatı"
beş protsik - fena değil ...
daha da fazlası, aptalca, ortaya çıktı ...
lok saçmalık =)
VE SORUN NEDİR SADECE ARACI DEĞİŞTİRİN VE HEPSİ
yani ne kadar =))) hepsi riske bağlı =) Yapabilirim ama yapmak istemiyorum =)
Yatmaya gidiyorum...
ve sonra çatı bu saçmalık ile hareket edecek
bunu sana gece söylediler ama sakın kafana takma)))
ve lok gerçekten saçmalık. bu yüzden olumlu bir sonuç alamadım, bu yüzden sorunlarım vardı, ama dün gece ortaya çıktı, ama o demo oldu))))
Demo, bu senin seviyen!
Burada ve orada dalga geçiyorum, ama çay için yeterince var))) ama genel olarak, evet - gerçek hayatta test edilmek zaten çok fazla, bu anlamda haklısın)))