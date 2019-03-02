FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 928

Spekul :
bu bir cazibe (böyle bir çiftte))))
Sevgili yabancı, neredesin?
azfaraon :
Sevgili yabancı, neredesin?
Mart ayı sonunda olacak dedi.
 
Lesorub :
evet, 2000'e gittiğine bakarsanız))) (seçenek olarak)
Myth63 :
Mart sonu olacak dedi.
Dünden önceki gün başka konulara da yazmıştım.
 
azfaraon :
Sevgili yabancı, neredesin?
bırak dinlensin, şimdi Efsane daldaki en yaşlı, ona sor
 
Spekul :
evet, 2.000'e gittiğine bakarsanız))))

Evet...


 
_new-rena :

ve izleme için bir program yazıyorum (gerçeklerim gibi ama daha basit olacak). Ben ma-shki'ye bayıldım ve bu kadarı yeter, yoksa yeni gelenler kişniyor ve stratejiler çöpte gibi görünüyor ...

strateji netlik için bir çift üzerinde çalışacak ve şubenin en başında anlattığım, ancak nedense kimse ilgi göstermedi. sinyali kopyalamak mümkün olmayacak, çünkü kaldıraç 2000 ve sinyallerde - 500 kenar.

Ağdaki bir düzine kuruş gibi birinin süzgecinize ilgi göstermesi pek olası değildir ve kimsenin böyle sinyallere ihtiyacı yoktur ...

Zaman içinde kendilerini kanıtlamış sinyaller ve uzun vadeli, olumlu istatistikler var, bu yüzden, ne yazık ki, gururlu yalnızlıkta iyi şanslar ...

 
O omzu nereden buldun? 2000
 
Lesorub :

Evet...


peki ya kadı?

