FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 929
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sanırım öyle...
peki ya kadı?
sigara içmek:
sigara içmek:
Şahsen ben mnu, Kadık'a göre sadece HÜCRE!
Peki, o zaman akşam cazibesini bekliyoruz))
bırak dinlensin, şimdi Efsane daldaki en yaşlı, ona sor
ne, piç?
Evet))
hemen şimdi "Hazing" düzenleyelim =)))))
http://www.ugolkod.ru/statya-335