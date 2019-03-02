FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 931
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben kendim bir uçuş bekliyorum ... 1.5580'e kadar böyle bir yerde
Evra ateş edecek gibi geliyor (39 s'den sonra) ...
ateş eden boğalar
Ateş etme, barut yok
lira sattın mı
Pound donmuş. Altına odaklanacağım.
evet =) şort giymek hastalıklı değil =) durmalısın...
neden onları durdursunlar, uzun süre oturmadıkları şortlara girenler, git ve zaten şorttan çıkmışlar))))
biz kısa insanlarız, geniş omuzlu insanlarız, bizi cezbetmeyeceksiniz .... genel olarak, böyle))))
Bir pound aldım.
bu bir cazibe (böyle bir çiftte))))
sadece bir tane var bunun değeri nedir
çekicilik...
bir çift kanaldan düştü: