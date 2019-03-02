FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 931

1.1110-15'ten 80 euro puan almayı düşünüyorum
 
azfaraon :
Ben kendim bir uçuş bekliyorum ... 1.5580'e kadar böyle bir yerde
ya da belki aşağı uçmak fena değil (seçenekler olmadan 5250-5200'de bekliyorum)
 
Lesorub :

Evra ateş edecek gibi geliyor (39 s'den sonra) ...

ateş eden boğalar

Hayır ateş etmeyecek, barut yok
Alexey :
Ateş etme, barut yok
evet =) şort giymek hastalıklı değil =) durmalısın...
 
Spekul :
lira sattın mı

Pound donmuş. Altına odaklanacağım.

 
Myth63 :
evet =) şort giymek hastalıklı değil =) durmalısın...

neden onları durdursunlar, uzun süre oturmadıkları şortlara girenler, git ve zaten şorttan çıkmışlar))))

biz kısa insanlarız, geniş omuzlu insanlarız, bizi cezbetmeyeceksiniz .... genel olarak, böyle))))

 
Bir pound aldım.
Bicus :
Bir pound aldım.
Ne aldın?
 
euro mu alıyoruz kim izledi, ama sadece geri döndü, bir baskınla aptal olmazdı
 
Spekul :

bu bir cazibe (böyle bir çiftte))))

sadece bir tane var bunun değeri nedir

çekicilik...

bir çift kanaldan düştü:


