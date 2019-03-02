FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 934

Yeni yorum
 
wild_hedgehog :
Şans büyük değil, ama gelirse satın alacağım. düşerse - kalyan))

Hayır, Kolyan'a gerek yok. Ancak makul risk limitlerine ihtiyaç vardır.

Burada düşük uzun zaman önceydi - 1.1097. Yayılmayı dikkate alarak 1.11 koyun. Durak kısa. Düşse bile Kolyan fena değil.

Tezimi tekrarlıyorum: kayıpları azaltmak ve karı artırmak gerekiyor. Ancak bir kural olarak, tam tersini yaparlar: kayıpları sona erdirirler ve kârları keserler. )))

 
wild_hedgehog :
Şans büyük değil, ama gelirse satın alacağım. düşerse - kalyan))
Belki o zaman, aşağıdan satın alın
 
Alexey :
Belki o zaman, aşağıdan satın alın
daha düşükse, satın alacağım ... 3 saat daha sohbet
Biküs :

Hayır, Kolyan'a gerek yok. Ancak makul risk limitlerine ihtiyaç vardır.

Burada düşük uzun zaman önceydi - 1.1097. Yayılmayı dikkate alarak 1.11 koyun. Durak kısa. Düşse bile Kolyan fena değil.

Tezimi tekrarlıyorum: kayıpları azaltmak ve karı artırmak gerekiyor. Ancak bir kural olarak, tam tersini yaparlar: kayıpları sona erdirirler ve kârları keserler. )))

Uzun zaman önce çekildim (DC değiştiriyorum), deponun bakiyesi küçük, riski kesecek hiçbir yer yok
 
wild_hedgehog :
Yahudi yorumları sonradan olacak, anladığım kadarıyla, o zaman herkes bir anda akıllı...

Ya da satmazlar...

bence - 1.06'dan önce nefik alışverişi bile düşün

 
Bicus :
Herşey olabilir. Seviye, kabul edilebilir bir durma koymanıza izin verecek şekildedir. Bu gibi durumlarda satın almazsanız, hiç ticaret yapmamak daha iyidir.

10 yıllık geçmişinde bile destek seviyesinin olmadığı bıçakları yakalar mısınız? iyi tamam ha

Böylece her 10pp'de bir satın alabilirsiniz.

 
lactone :

10 yıllık geçmişinde bile destek seviyesinin olmadığı bıçakları yakalar mısınız? iyi tamam ha

Böylece her 10pp'de bir satın alabilirsiniz.

Öyleyse bana ticaretini göster. Göreceğiz. Ve sonra herkes çok daha akıllı.

)))

 
Taki mevcutlardan euro aldı. 1.11 için erteleme hala askıda.
 
lactone :

10 yıllık geçmişinde bile destek seviyesinin olmadığı bıçakları yakalar mısınız? iyi tamam ha

Böylece her 10pp'de bir satın alabilirsiniz.

garip ama bizde...


 
Bicus :

Öyleyse bana ticaretini göster. Göreceğiz. Ve sonra herkes çok daha akıllı.

)))

y Şimdi sadece yaklaşık 1200 asılı altın alıyorum, hedefler tanımlı değil (1290'dan düşük değil)

Uzun bir süre 1.52'den bir sterlin almak için bekliyorum ya da her neyse. (ama mevcut olanlardan değil).

Geri dönerlerse crossaudichief veya kiwichif için özel bir hesapla da bir hesap açmayı düşünüyorum. Yine, uzun bir süre. Belki altı aylığına.

Tüm bu işlemler ve planlar - elbette durmadan.

Pekala, hepsi bu.

Audi veya Kiwi'de önümüzdeki aylarda tırmanış olmayacak. Jena'yı da.

SEVER11 :

garip ama bizde...


ve işte bende:


1.06 ya da öylesine

 

ve burada Yahudilerin izinden gittiler

kim aşırı, 1,1050'den satın almayı deneyebilirsiniz

1...927928929930931932933934935936937938939940941...2119
Yeni yorum