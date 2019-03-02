FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 934
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şans büyük değil, ama gelirse satın alacağım. düşerse - kalyan))
Hayır, Kolyan'a gerek yok. Ancak makul risk limitlerine ihtiyaç vardır.
Burada düşük uzun zaman önceydi - 1.1097. Yayılmayı dikkate alarak 1.11 koyun. Durak kısa. Düşse bile Kolyan fena değil.
Tezimi tekrarlıyorum: kayıpları azaltmak ve karı artırmak gerekiyor. Ancak bir kural olarak, tam tersini yaparlar: kayıpları sona erdirirler ve kârları keserler. )))
Şans büyük değil, ama gelirse satın alacağım. düşerse - kalyan))
Belki o zaman, aşağıdan satın alın
Hayır, Kolyan'a gerek yok. Ancak makul risk limitlerine ihtiyaç vardır.
Burada düşük uzun zaman önceydi - 1.1097. Yayılmayı dikkate alarak 1.11 koyun. Durak kısa. Düşse bile Kolyan fena değil.
Tezimi tekrarlıyorum: kayıpları azaltmak ve karı artırmak gerekiyor. Ancak bir kural olarak, tam tersini yaparlar: kayıpları sona erdirirler ve kârları keserler. )))
Yahudi yorumları sonradan olacak, anladığım kadarıyla, o zaman herkes bir anda akıllı...
Ya da satmazlar...
bence - 1.06'dan önce nefik alışverişi bile düşün
Herşey olabilir. Seviye, kabul edilebilir bir durma koymanıza izin verecek şekildedir. Bu gibi durumlarda satın almazsanız, hiç ticaret yapmamak daha iyidir.
10 yıllık geçmişinde bile destek seviyesinin olmadığı bıçakları yakalar mısınız? iyi tamam ha
Böylece her 10pp'de bir satın alabilirsiniz.
10 yıllık geçmişinde bile destek seviyesinin olmadığı bıçakları yakalar mısınız? iyi tamam ha
Böylece her 10pp'de bir satın alabilirsiniz.
Öyleyse bana ticaretini göster. Göreceğiz. Ve sonra herkes çok daha akıllı.
)))
10 yıllık geçmişinde bile destek seviyesinin olmadığı bıçakları yakalar mısınız? iyi tamam ha
Böylece her 10pp'de bir satın alabilirsiniz.
garip ama bizde...
Öyleyse bana ticaretini göster. Göreceğiz. Ve sonra herkes çok daha akıllı.
)))
y Şimdi sadece yaklaşık 1200 asılı altın alıyorum, hedefler tanımlı değil (1290'dan düşük değil)
Uzun bir süre 1.52'den bir sterlin almak için bekliyorum ya da her neyse. (ama mevcut olanlardan değil).
Geri dönerlerse crossaudichief veya kiwichif için özel bir hesapla da bir hesap açmayı düşünüyorum. Yine, uzun bir süre. Belki altı aylığına.
Tüm bu işlemler ve planlar - elbette durmadan.
Pekala, hepsi bu.
Audi veya Kiwi'de önümüzdeki aylarda tırmanış olmayacak. Jena'yı da.
garip ama bizde...
ve işte bende:
1.06 ya da öylesine
ve burada Yahudilerin izinden gittiler
kim aşırı, 1,1050'den satın almayı deneyebilirsiniz