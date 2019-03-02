FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 935

Spekul :
ve burada Yahudilerin izinden gittiler
iyi, mevduattaki köylerden sonra, şimdi bir seçenek olarak aşağı atın, ne planladıklarını tahmin edemezsiniz.
 

Eurost:

1.1285 ten satmak isterdim ama orada olacağımız gerçeği değil...

 
o kadar hızlı gidiyor ki daha fazla satın alma arzusu yok))
 

geyik.

)))

[Silindi]  
Hala tel yok ... çıkıp insanları sakinleştirecek bir şey söyleyeceğini düşündüm)))
 
azfaraon :
burada sakinleştirici ne, oturuyorum geyiği bekliyorum)
[Silindi]  
wild_hedgehog :
Görünüşe göre her zaman akıllı sözler söyledi ...
 
wild_hedgehog :
Ama birisi likidite yaratır, bu çok açık! büyüme umuyor ve kârsızlığa katkıda bulunuyor...
 
azfaraon :
evet, ama sakinleşmesi ona göre değil))
 
azfaraon :
Garip, bir Susanin gibi seni ormana götürecek ve sonra sen kendin...
