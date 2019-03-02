FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 927
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve sigara içiyorum =) şu anda üç günlük eğlenceli uçuşlar olacak =)
Yap burada bir Yahudi satmadı, sadece alışverişe başladım
Sanırım öyle...
Sanırım öyle...
ve sigara içiyorum =) şu anda üç günlük eğlenceli uçuşlar olacak =)
her zaman bu zamanda uluyorlar:
zaman gösterecek =)
Gösterecek. Güneş yürüyüşe çıkmak için dışarıda parlıyor.
nuno etkisiz hale getirme açık artırması:
nuno etkisiz hale getirme açık artırması:
bu bir cazibe (böyle bir çiftte))))
sadece bir tane var bunun değeri nedir