FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 937
y Şu anda sadece yaklaşık 1200 asılı altın alıyorum, hedefler tanımlı değil (1290'dan düşük değil)
Uzun bir süre 1.52'den bir sterlin almak için bekliyorum ya da her neyse. (ama mevcut olanlardan değil).
Geri dönerlerse crossaudichief veya kiwichif için özel bir hesapla da bir hesap açmayı düşünüyorum. Yine, uzun bir süre. Belki altı aylığına.
Tüm bu işlemler ve planlar - elbette durmadan.
Pekala, hepsi bu.
Audi veya Kiwi'de önümüzdeki aylarda tırmanış olmayacak. Jena'yı da.
ve işte bende:
1.06 ya da öylesine
Evet, ve bizde, neredeyse böyle ... sadece pip ve doldurma için seviyeler var ...
bugün ay bulutlu çiftler ....
Hayır, ona poz yok, satışta bir poundum var
peki, Strange hedeflerimize güldü ve reddetti ...
not Bir zamanlar bölgelerinizin inşasına daldığımı hatırlıyorum (bir eğitim programı yürüttüğünüzde), ama onları asla "sigara içmedim"))
Ve doğru olanı yaptım, derine inmeye gerek yok... Genelde eski versiyonu piyasadan kaldırmayı düşünüyorum, günahtan uzak...
ve sonra birisi konuyla ilgili sigara içiyor ...
Bence şimdiye kadar...
Ve o zaman neden hala strandzha yok? Sebebi nedir, ilginç... Bir açıklama yapayım (benim bakış açım) ..hepsi aynı, forum aynı.. Paylaşmak günah değil
aynı şeyi yüzlerce kez anlatmaktan bıkmıştı...
bu seviyeye kadar satıyoruz ve orada daha fazla gelişme bekliyoruz ... soruşturma ve altında ....
Yani 1.5338 ve 1.5295 seviyelerinin tamamı geçildi...