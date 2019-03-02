FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 926
Gerçek hayatta, sonucu zaten göstermelidir, eğer sonuç yoksa, o zaman bir şey kesinleşmemiştir, bu da demoya tekrar koşmak anlamına gelir.
Genelde ikisini de kullanırım. burada ve orada bile aynı şey paralel olarak çalışır, tabiri caizse
herkese günaydın
Öğle yemeği yiyoruz! Dün herkes o kadar çok ticaret yaptı ki hala uyuyorlar.
Peki dün eğlenceli bir gündü
her şeyi satarım...
ve sigara içiyorum =) şu anda üç günlük eğlenceli uçuşlar olacak =)
ve izleme için bir program yazıyorum (gerçeklerim gibi ama daha basit olacak). Ben ma-shki'ye bayıldım ve bu kadarı yeter, yoksa yeni gelenler kişniyor ve stratejiler çöpte gibi görünüyor ...
strateji netlik için bir çift üzerinde çalışacak ve şubenin en başında anlattığım, ancak nedense kimse ilgi göstermedi. sinyali kopyalamak mümkün olmayacak, çünkü kaldıraç 2000 ve sinyallerde - 500 kenar.
her şeyi satarım...