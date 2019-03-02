FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 924

Yeni yorum
 
tuma88 :

Merhaba İşim!

Euroti için tahmin nedir? çizim rica ediyorum.

teşekkür etmek !
pah pah pah - uğursuzluk getirmemek için))))) ama henüz tahmin etmek için zaman yok (((, merhaba!
 
Alexey :
Dışarı atılmayacaklar! Konumları kullanıyor musunuz?
loci'yi nasıl kullanacağını biliyor musun? (hayır ama kullanıyorum)
 

beş protsik - fena değil ...

daha da fazlası, aptalca, ortaya çıktı ...


[Silindi]  
Bir aylık gerçek ticaret için, 23 günlük gerçek ticaret için net kârın %266,71'i iyi mi, öyle mi?
 
Ishim :
loci'yi nasıl kullanacağını biliyor musun? (hayır ama kullanıyorum)
biliyorum ve kullanıyorum.
 

göstermekten çok utanıyorum...



 

ooh, işemek geri döndü :)

ve bir kez Matroskin böyle bir şey için boynunda bir süpürgeyle sürüldü

[Silindi]  
lactone :

ooh, işemek geri döndü

ve bir kez Matroskin böyle bir şey için boynunda bir süpürgeyle sürüldü

sadece sordum
 
lactone :

ooh, işemek geri döndü

ve bir kez Matroskin böyle bir şey için boynunda bir süpürgeyle sürüldü

Anla, gösterecek bir şey var mı?
 
Myth63 :
Numara
Ama boşuna! komisyoncunuz sağlar, size diğer komisyoncuların asla vermeyeceği bir fırsat verir! "Eşit şartlarda ticaret yapma fırsatı"
1...917918919920921922923924925926927928929930931...2119
Yeni yorum