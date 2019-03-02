FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 932

Yahudi yorumları sonradan olacak, anladığım kadarıyla, o zaman herkes bir anda akıllı...
 
Lesorub :

çekicilik...

bir çift kanaldan düştü:


oh, gezmeyi seviyorsun, şimdi oraya tekrar binecekler))

yaklaşık 2.000'i hatırla)))

 
wild_hedgehog :
euro dün alışverişteydi kapalı bugün pozsuz ama orda yakalanacak bir şey yok
 
Spekul :
belki: 157 günlük hareket, 167 puan çalıştı ...
 
Lesorub :
belki: 157 günlük hareket, 167 puan çalıştı ...

Ben de günlük rotayı hesaplıyordum ama günden güne olması gerekmiyor (bu bir cazibe))

2009 yılında kendini evr / nzd'ye şımartmayı severdi,))) oh, şımartmak

 
Spekul :
1.11'in altında düşmesi pek olası değil, daha kısa oynadım.
 
Myth63 :
evet =) şort giymek hastalıklı değil =) durmalısın...
çok geç, hepsi gitti.
 
wild_hedgehog :
belki zor, ama 1.11'in altında kaç tane lezzetli durak var)))
 
Speculator_ :

Pound donmuş. Altına odaklanacağım.

Bu yanlış yerden mi bahsediyorsun?
 
Lesorub :

Kahretsin, yakalandım
