FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 932
çekicilik...
bir çift kanaldan düştü:
oh, gezmeyi seviyorsun, şimdi oraya tekrar binecekler))
yaklaşık 2.000'i hatırla)))
Yahudi yorumları sonradan olacak, anladığım kadarıyla, o zaman herkes bir anda akıllı...
oh, gezmeyi seviyorsun, şimdi oraya tekrar binecekler))
belki: 157 günlük hareket, 167 puan çalıştı ...
Ben de günlük rotayı hesaplıyordum ama günden güne olması gerekmiyor (bu bir cazibe))
2009 yılında kendini evr / nzd'ye şımartmayı severdi,))) oh, şımartmak
euro dün alışverişteydi kapalı bugün pozsuz ama orda yakalanacak bir şey yok
evet =) şort giymek hastalıklı değil =) durmalısın...
1.11 vryat'ın çok altına düşecek, daha kısa oynanacak.
Pound donmuş. Altına odaklanacağım.
bir çift kanaldan düştü: