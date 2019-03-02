FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 936
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
evet, ama sakinleşmesi ona göre değil))
Hala ip yok... Ortaya çıkıp insanları sakinleştirecek bir şey söyleyeceğini düşündüm )))
Ne ))))? Başınızı kuma gömdünüz mü?
Kolyan...
Anlamıyorum ama bir Yahudi'ye ne yaktın?
büyük hakkındaki yazıyı daha dikkatli okuyun ...
ahh, pek mümkün değil)) genellikle sakinleşmez))
harrier satılık mı?