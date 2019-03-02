FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 936

Yeni yorum
[Silindi]  
wild_hedgehog :
evet, ama sakinleşmesi ona göre değil))
Sadece hacim ticareti açısından değil, birkaç kelime söyleyebilirim .. Çıkıp söylese de, değişen şey pire avcıları))))
 
azfaraon :
Hala ip yok... Ortaya çıkıp insanları sakinleştirecek bir şey söyleyeceğini düşündüm )))
Kolyan...
[Silindi]  
Ne ))))? Başınızı kuma gömdünüz mü?
 
Bugün 1.2400'de bekliyorum.
 
azfaraon :
Ne ))))? Başınızı kuma gömdünüz mü?
Ve ne oldu?
 
Lesorub :
Kolyan...
Anlamıyorum ama bir Yahudi'ye ne yaktın?
 
Spekul :
Anlamıyorum ama bir Yahudi'ye ne yaktın?
büyük hakkındaki yazıyı daha dikkatli okuyun ...
 
Lesorub :
büyük hakkındaki yazıyı daha dikkatli okuyun ...
ahh, pek mümkün değil)) genellikle sakinleşmez))
 
Spekul :
ahh, pek mümkün değil)) genellikle sakinleşmez))
harrier satılık mı?
 
Lesorub :
harrier satılık mı?
Hayır, ona poz yok, satılık bir poundum var
1...929930931932933934935936937938939940941942943...2119
Yeni yorum