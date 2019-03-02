FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1528

Daniil Stolnikov :
Che kişiye yapıştı mı? Sonuçta doğruyu söylüyor. Evet, doğru - ne H4 ne de D1 var, bir akış var. Ama zaman içinde bir an gibi bir şeyi inkar etmeye gerek yok. Sınırı duyup duymadıklarını sormam boşuna değildi, ama nedense sorum görmezden gelindi.
Zamanda bir an vardır ve bu anda bir hareket yönü vardır. Bıyık. Üçüncüsü yok. Ne çığlık atıyorsun? M15'te, büyürse fiyat düşemez. Bu, sinüzoidin grafiğinin yerinde olduğunu söylemekle eşdeğerdir - peki, düz ept:

İşim :
ormandaki tüm ağaçkakanlar ve burada ne yapıyorsun, kayıp mı?

Burada yaşıyorum)

 
Daniil Stolnikov :
Aslında, aptallar yukarı hareketin zirvesinde satın alırlar Bu bir dogmadır - tükürük sıçratamazsınız
Aptallar 4580'den ta sen kıçına oyalanırken, burada yayınlayacağın akıllı düşünceleri orada ararken satın aldı)))) GURU'muz olur musun?
 
Alexey Busygin :
Günde 20 dakika ayaklarımızı yere basmamız için yeterli

Ve neden bu kadar uzun?

hepinize iyi tatiller)))

Alexey Busygin :
Bu nedenle, aptallar şimdi ya satıyorlar ya da dinleniyorlar
İşim :
1.10'dan önce sattığımı tahmin ettim .. dün bir günde 50 pips büyüyemedim
 

Oh, ve komik ağaçkakanlar, her şey tam tersi

taşlanmış

 
stranger :
Aptallar 4580'den ta sen kıçına oyalanırken, burada yayınlayacağın akıllı düşünceleri orada ararken satın aldı)))) Bizim GURU'muz olur musun?
Kimsin? ))

GURU - O birdir. Bu yüzden koşarak geçtim. Burada büyük saygı görmüyorum - benim GUREY'lerimden yeterince var
 
stranger :


Pound yükseldi - bu yabancı için bir tatil - indirildi mi?)

 
Daniil Stolnikov :
Kimsin? ))

GURU - O birdir. Bu yüzden koşarak geçtim. Burada büyük saygı görmüyorum - benim GUREY'lerimden yeterince var
Bu yüzden onurlandıracağız!
 
Zogman :

Pound yükseldi - bu yabancı için bir tatil - indirildi mi?)

Benim için bu tatil 4580'den 10 Nisan'da başladı)
 
stranger :
Bu yüzden onurlandıracağız!
Che ... kişisel bir gurka başlatmaya mı karar verdi? )))
Unutmayın... onlara karşı çok sabırlı olmalısınız...
Uzun zamandır Sensei yapıyorum))) ölüyorum)))
 
Vizard_ :
Che ... kişisel bir gurka başlatmaya mı karar verdi? )))
Unutmayın... onlara karşı çok sabırlı olmalısınız...
Uzun zamandır Sensei yapıyorum))) ölüyorum)))
Bu yüzden sana çok yardımcı oldum! Ve bizi kaç kez aforoz etti...
