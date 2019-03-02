FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2042
Piyasanın önünde herhangi bir merkez bankası bile onu arayamaz kimse.
Kredilere gelince, oynamanıza gerek yok, hepimiz çok iyi anlıyoruz ki “güvenlik”, eğer doğada varsa, genellikle yok olur), o zaman yine de onu kapmanız gerekir))) Yani kredi bir kredidir. Öyleyse, yetkili sermayeden kaç kat daha fazla, 10.000?) Bu maviden bir dolandırıcıdır, 90'ların haydutları tüttürür)))
1) Merkez Bankası hakkında - Merkez Bankası'nın bankaların bazı riskleri için düzenlemeler oluşturduğunu, aşılması durumunda lisans iptaline kadar ceza verebileceğini yazmıştım.
2) teminat - yine Merkez Bankası önemli bir rol oynuyor - çünkü REPO yapıyor - yani com'a kredi veriyor. belirli varlıklar (hisse, bono, senet) ile güvence altına alınan bir banka - hangi varlıklar - değişir - bir kriz varsa - Merkez Bankası bankaları desteklemelidir - para vermeye hazır olduğu varlıkların listesini genişletir - ki risk alır,
Bu yüzden
Bir ticari banka bir şirkete kredi verdiğinde - banka bu anonim şirketten teminat karşılığında hisse senedi, bono veya başka bir şey alabilir ve bunları Merkez Bankasına veya diğer ticari bankalardan rehin vermek gerekirse - bu bir GÜVENLİK örneği
- ideal olarak, hiç risk yok - Merkez Bankası'nda örneğin hisse senetleri, rehinli hisselerle teminatlı bir kredi verdi ve para aldı - com.bank bu farkla yaşıyor
3) "Peki, kayıtlı sermayenin 10.000 katı kaç katı?)"
Kesin olarak bilmiyorum, çok şey biliyormuş gibi davranmıyorum,
Bence bunun 10.000 katı, en hafif tabirle, saçmalık
bilirsin ?
bana basit bir soru gibi geldi internetten bulup yazarım
sadece yine yanlış - kimse kredileri kayıtlı sermaye ile karşılaştırmıyor -
bankanın bilançoda varlıkları var - mevduatlar, çeşitli hisseler vb.
varlıkları ve yükümlülükleri karşılaştırın
Yine, krediler farklıdır.
bu kadar çok iyi-kötü kredi vermek için ne kadar iyi-kötü varlığa sahip olmanız gerektiğini düzenleyen Merkez Bankası düzenlemeleri var.
Evet hepimiz aptalız ey usta bize yol göster
Öyleyse orada ne yapıyorsun, talihsizlik, mağaranda yanan ve neden çizimler sürekli farklı, skleroz veya delilik?
Pum kalkmadı mı? Bu yaşlılık, tükürmek)))
fabrikaya giden yolunuz var!, tahminlerde rapor edildi (yetkililer, ekran yetiştiricilerinin buna ihtiyacı olmadığını anladı)
Ekle.
PS PS))))))))))))))))) sizin için dağlar "dirsek")))))))))) gevezeliğiniz orada olmayacak. ))))))))))))))))))
Acil bir hesabınız var mı? iyi, bunu bir yıllığına koydu ve orada kapletler)))) (hayır! - yazık - iyi bir şey biliyorsun!)
Evet, üzülmeyin, bir tek siz değilsiniz, moronlar bazen bankaların önüne damlayan posterlerle toplanıyor)))
Temel şeyleri bile anlamadıysanız, bir şeyi bu şekilde takas edebilirsiniz, orada geçen yıl damlamadınız, ancak en az iki kez damlattınız. Ahmet ile işe git)))
Yatırımcılar ilgili başlıkta geçmiş pamm'ı tartışıyorlar - yatırımcı yok - tartışma yok. (Bu arada, bir bankanın lisansı iptal edildi - her şey kuruşa iade edildi. Tasarruf. Çıkarıldı)
Eidler kırsalda yaşamayı sever. çöpçüler, yaban mersini... anlamıyorsun... Avara bir ay önce yen'i uzattı. o yeterince var.