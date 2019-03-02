FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2047

stranger :
Aptal acı çekti, resimlerini buraya getirsen iyi olur, güleceğiz)))
Dağlardaki son ekran görüntülerime baktın mı? orada birkaç ekran görüntüsünde açık bir poz var - +2230, bir test puanı, açık olduğunu biliyorsunuz! - Sana bir sır vereceğim - Avustralyalı için şort. (ve sen Paris Paris'sin ... ve o Fransa'da)
 
İşim :
orada çirkin olan ne? yeşil mum 20 puan sonra kırmızı 33 puan sonra kırmızı 26 ..... - sonuncuyu tahmin etmelisiniz - veya daha doğrusu sondan sonraki ilk (en az bir, iki kesinlikle limitlerinizi aşıyor). Öyleyse soru şuydu? Forex değilse nedir?, size neyi hatırlatıyor? (peki sıkı sıkı)
Odur :
Vizard_ :
Denedim... çalışmıyor... sıkı...
Pekala, bir şekilde (bakır üzerinde) girişleri göstereceğim - şimdi yasakları kaldırdılar))))))).
 
Ishim :
Evet, pozlarını sikeyim, zaten bir yıldır pamm'ını görüyorum ve -%30 var, bundan sonra başka ne söyleyebilirsin?

Ama yine de sirk geri döndüğüne sevindim)))

 
Ishim :
onlara her zaman Champs Elysees'i patatesle dikmelerini öneriyorum
Ishim :
hayır ben yapamam...

İşte tahmin oyunlarına değil, gerçeklere dayanan kendi icadınızın bir resmi.

 
stranger :
hayır, tahmin edemezsiniz, hesap makinesinde hesaplayabilirsiniz. (bir önemsememek - forex formülüne ihtiyacınız var)
 
Ishim :
Pekala, bir şekilde (bakır üzerinde) girişleri göstereceğim - şimdi yasaklandılar))))))).
Çok müteşekkirim, tabiri caizse, tam da özünü... algoritmanın ruhunu anlamak istesem de...
Umarım bana nasıl olduğunu söyleyebilirsin, ama girmene gerek yok, teşekkürler ...
 
Roman Busarov :

neden tahmin oyunlarım olduğuna karar verdin, test devam ediyor - birçok girdi kaçırıldı, peki, sadece el orada satın almak için satmak için yükselmiyor. (bu daha çok psikoloji)
 
Ishim :
Dağlardaki son ekran görüntülerime baktın mı? orada birkaç ekran görüntüsünde açık bir poz var - +2230, bir test puanı, açık olduğunu biliyorsunuz! - Sana bir sır vereceğim - Avustralyalı için şort. (ve sen Paris Paris'sin ... ve o Fransa'da)
