FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2045
Yani, geleceklerin tam maliyetini kim ödüyor? 1'e 1? Bu yeterli, ancak bu tam maliyet değil, yani aynı kaldıraç, buna ne derseniz deyin.
Bu arada, kapanışta pound başına cam, mavi satış limitleri, kırmızı alım limitleri
neden vuruyor?
belki sadece kaç aramanın maliyeti ne düzeyde
sadece bir bardak gelecek gibi
ps
anladığım kadarıyla, sadece bazı seçeneklerde kâse olmadığını söyledi - hem bir gelecek hem de bir seçenek almanız ve ayrıca tüm bu verileri nasıl yorumlayacağınızı bilmeniz anlamında
trident iplik)))))
geleceği ve moskova'yı seç
İkinci soru (geleneksel) diziye kimler devam edebilir? (en az birkaç değer?)
bir ekran görüntüsü ekleyin ve kaydedin. (K - kırmızı mum, Z - yeşil)
Z-20; K-33; K-26; K-30; Z-15; K-36; Z-21; Z-20; K-45; Z-15; Z-11; K-12; K-9; Z-13; Z-19; Z-14; Z-15 .....
Bu formda, fiyat dikkate alınmadı mı? (TF önemli değil ama gerekli - m30 sadece bir örnek için çalışmıyor).
Peki nedir? (veya neye benziyor?).
Biz ... ve botlar ne tür güncel bokları izlemiyor))) Bunun gibi ve 500 farklı dönüşüm daha))))
Hiç kimse, ama konuyu geliştirin ... Defteri tekrar çıkardım)))
yani kimse yok)))) ve konu uzun süredir geliştirildi ve kapatıldı - şimdi test ediliyor . ()
Umarım gizli algoritmanın sırrı ortaya çıkar...
Seçenekler için bekleyen siparişler ne kadar yan yana? Won, Sensei'yi daha iyi dinle)
o beynimin dışında
Yalnız değilsin)))
neden grev yapıyorlar?