FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2040
herhangi bir fon her zaman olduğu gibi herhangi bir garanti vermez. uzun vadeli - herhangi bir çip için sat .
örneğin, fonların (hisseler, fabrikalar) inşası için kredi alan ve şimdi kriz öncesi bir duruma sahip olan aynı Avrupa, çünkü. dünya çapındaki endişeler zaten modası geçmiş ve payları sayılmaz. borç hala büyüyor. böyle bir borç kolayca yönetilir - rotayı geri alın ... ve asla iade etmeyeceksiniz, ancak borçtan elde edilen gelir miktarı hala aynı.
Evet, tahmin ettiniz, balon hala patlayacak)))
sallamak güzel, Yaşlı! Gerçeklerden sonra başarını paylaşıyor musun? ))
evet trendi yakaladık. Bunu neden öğretelim? Yukarı çıkalım - hoşçakal. Aşağı - Sat
bir daire yakalayabilmemiz gerekiyor. Daha da kolay ... Bu ne tür bir bilim?
Delta ile ilgili dersi dinlerdim
Eh, bu Nick'in maksimumu bu!, karlı bir ekran gösteriyoruz ve insanlara kafalarının arkasını diyoruz - bu kadar! (yine anlamadın mı? - bu kadar!
Gözlerini değersiz bir köleye çevirdiğin için teşekkür ederim.
Büyücü, Öğretmen beni hatırladı!!!!
hepiniz savaşıyor musunuz? Yaşlılara öğretin, gençlere nedenini öğretin...
ölçü hala orada, yoksa geri vermezler. Tabii orayı daha iyi biliyorlar, sayıları var...
O'nun ayaklarına kapan... ta ki kaçana kadar))))
Eh, bu Nick'in maksimumu bu!, karlı bir ekran gösteriyoruz ve insanlara kafalarının arkasını diyoruz - bu kadar! (yine anlamadın mı? - bu kadar!
Ishim'i kıran moderatöre -
Şube sakinlerinden çok teşekkürler!
Refakatçi esnafı ve herhangi bir çabada iyi şanslar!