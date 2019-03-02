FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2040

new-rena :

herhangi bir fon her zaman olduğu gibi herhangi bir garanti vermez. uzun vadeli - herhangi bir çip için sat .

örneğin, fonların (hisseler, fabrikalar) inşası için kredi alan ve şimdi kriz öncesi bir duruma sahip olan aynı Avrupa, çünkü. dünya çapındaki endişeler zaten modası geçmiş ve payları sayılmaz. borç hala büyüyor. böyle bir borç kolayca yönetilir - rotayı geri alın ... ve asla iade etmeyeceksiniz, ancak borçtan elde edilen gelir miktarı hala aynı.

Evet, tahmin ettiniz, balon yine patlayacak))) Avrupa'yı, kredilerini vb. umursamıyorum, bu dünya “ekonomik sistemi” ile ilgili, havadan para ve maddi mal kazanamazsınız. , her kuruş mallarla desteklenmelidir, aksi takdirde ayyy. "Ekonomistler" teorilerini bir yere itmelerine izin veriyor)
 
stranger :
ölçü hala orada, yoksa geri vermezler. Tabii orayı daha iyi biliyorlar, sayıları var...
 
Daniil Stolnikov :
sallamak güzel, Yaşlı! Gerçeklerden sonra başarını paylaşıyor musun? ))

evet trendi yakaladık. Bunu neden öğretelim? Yukarı çıkalım - hoşçakal. Aşağı - Sat
bir daire yakalayabilmemiz gerekiyor. Daha da kolay ... Bu ne tür bir bilim?

Delta ile ilgili dersi dinlerdim
Eh, bu Nick'in maksimumu bu!, karlı bir ekran gösteriyoruz ve insanlara kafalarının arkasını diyoruz - bu kadar! (yine anlamadın mı? - bu kadar! perde! her şey beyler, dağılalım (ölümcül bir sayıydı))
 
Ishim :
Gözlerini değersiz bir köleye çevirdiğin için teşekkür ederim.

Büyücü, Öğretmen beni hatırladı!!!!

hepiniz savaşıyor musunuz? Yaşlılara öğretin, gençlere nedenini öğretin...
 
Roman Busarov :
O'nun ayaklarına kapan... ta ki kaçana kadar))))
 
new-rena :
Ne verecekler))) Orada bir makine var ... ve deniz okyanusunun ötesinde aynı yararlı demir parçası var)))
stranger :
O'nun ayaklarına kapan... ta ki kaçana kadar))))
 
Hocam bizi bırakma sadece SİZE güveniyoruz...
 
Ishim :
Hey! Dağlara tırmanmak için iyi.

Ishim'i kıran moderatöre -
Şube sakinlerinden çok teşekkürler!
Refakatçi esnafı ve herhangi bir çabada iyi şanslar!
