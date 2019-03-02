FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2035

Yeni yorum
 

Neredeyse hiç handikap oynamadığımı tüm yazılarımda yazıyorum. burada saksaullerin her biri benim tarafımda.

 

Zogman : ты мне не хами и тебе не будет... а так вообще стренж вот прогнозы дает - я видел как они сбывались - я его уважаю - он тебя уважает - видимо есть за что - так что я тебя тоже за это уважаю, но твоих прогнозов сбывшихся сам не видел - иена - если будет 70 через год как ты писал - тогда да, ты крут  

Kız arkadaşımızla bir yılı aşkın süredir şort giyiyor))) 4 forumdan beri...

Idler'a madalya verildi!


 
Zogman :
Biliyor olabilirim, ama pek olası değilsin)

Uzun bir süre bu doğruydu ... ama çocuklar açık veri tabanını kurcaladılar ... ve olan buydu -

http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html#.VaF6XFOcHIk

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf

Revealed – the capitalist network that runs the world
Revealed – the capitalist network that runs the world
  • www.newscientist.com
AS PROTESTS against financial power sweep the world this week, science may have confirmed the protesters' worst fears. An analysis of the relationships between 43,000 transnational corporations has identified a relatively small group of companies, mainly banks, with disproportionate power over the global economy. The study's assumptions have...
 
Vizard_ :
Kız arkadaşımızla bir yılı aşkın süredir şort giyiyor))) 4 forumdan beri...

Idler'a madalya verildi!


bu sadece paradan daha fazlası
 

Eski olan bir set alır)))


 
Usta!
Nihera... hırpalanmış bir tef bile alamıyor... çünkü bizi kaderin insafına bıraktı)))
 
Vizard_ :

Eski olan bir set alır)))

Daha iyi bir hediye hayal etmek zor. )
 
Vizard_ :

Eski olan bir set alır)))


O sıcakken Jamison masada.
 
Anatoli Kazharski :
Daha iyi bir hediye hayal etmek zor. )
Tul64 ... bazen şişirmek gerekir ... faydalıdır ... kırmızı şarap arzu edilir ... çünkü oradalar ...
 
iIDLERr :
O sıcakken Jamison masada.
)))
1...202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042...2119
Yeni yorum