FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2037
iplik, iplikçik
"Limit bitti - borsaya bir lam daha at"
bütün sorun bu
banka kimsenin umrunda değil
Yani, geleceklerin tam maliyetini kim ödüyor? 1'e 1? Bu yeterli, ancak bu tam maliyet değil, yani aynı kaldıraç, buna ne derseniz deyin.
Bu arada, kapanışta pound başına cam, mavi satış limitleri, kırmızı alım limitleri
Merhaba! Bir trend çizgisi, renginin uzunluk boyunca değişmesi için nasıl kodlanır? Bununla karşılaşmadınız mı?
hayır, bunu yapmadı.
Tek bir satırda farklı renklerden oluşan bir grup kısa segmentle trendi kapatmayı deneyebilirsiniz. Aynı şekilde, bazı koşullara göre rengi değiştirmeniz gerekir.
Muhtemelen sinir ağları konusunda uzmanlar ve göstergelerde örnekler olacaktır.
... Bir trend çizgisi, uzunluğu boyunca rengi değişecek şekilde nasıl kodlanır? ...
Yardım örneği: DRAW_COLOR_LINE stili >>>
Makale: MQL5'te çizim stilleri
http://www.interfax.ru/business/254871
Finlandiya avro bölgesinden çıkmak için sıraya girdi
2012'de tahmin edilmesine rağmen
Rubini bizim için bir otorite değil))) Eski 1.1 ve ben hala tahmin ettiğimizde xs))))
Teşekkür ederim. Göreceğiz...
Baktı. Adım değişimi için uygun ama sorunsuz bir şekilde istiyorum. Sonuç olarak, çizgiler tamamen dikeydir ve birbiri üzerine bindirildiğinde ortaya çıkan renk elde edilmelidir.
Usta! Bir koz tef ister misin? Çıkmak...)))
HIS şubesine baktım, orada her hafta diğer yönde tahminleri var ve bu tür sağlam hareketler beş veya daha fazla incir gösteriyor)))) İyi değil, başka bir kriz kokuyor))))
18. sayfaya bakın)))
Teşekkür ederim. Göreceğiz...
Baktı. Adım değişimi için uygun ama sorunsuz bir şekilde istiyorum. Sonuç olarak, çizgiler tamamen dikeydir ve birbiri üzerine bindirildiğinde ortaya çıkan renk elde edilmelidir.
TAMAM. Dikey olanlarla daha da kolay olacak, geometriye gerek yok, sadece bir koordinat değişiyor - zaman.
3 basamaktan renk yapın - RGB. Ekle / çıkar, istediğini elde edersin.
Trend olanları silmezseniz ekranda gökkuşağı çıkar)
5-rke'de yaparsanız bir şube açmayı unutmayın - "Böyle bir çizim gördünüz mü?". Göreceğiz...
(Beğenmezseniz CMY K de var. 5-rka destekliyor mu bilmiyorum)
HIS şubesine baktım, orada her hafta diğer yönde tahminleri var ve bu tür sağlam hareketler beş veya daha fazla incir gösteriyor)))) İyi değil , başka bir kriz kokuyor))))
18. sayfaya bakın)))
Usta! Egoist olmayın! Bana burada bir şey göster...