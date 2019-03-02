FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2046

Ishim :

bir ekran görüntüsü ekleyin ve kaydedin. (K - kırmızı mum, Z - yeşil)

Z-20; K-33; K-26; K-30; Z-15; K-36; Z-21; Z-20; K-45; Z-15; Z-11; K-12; K-9; Z-13; Z-19; Z-14; Z-15 .....

Bu formda, fiyat dikkate alınmadı mı? (TF önemli değil ama gerekli - m30 sadece bir örnek için çalışmıyor).

Peki nedir? (veya neye benziyor?).

İkinci soru (geleneksel) diziye kimler devam edebilir? (en az birkaç değer?)

Eee ne? IQ testi?

Matematiksel işlemlerin kombinasyonları arasında aptalca bağımlılıklar bulma yeteneğinin, bir kişinin neden IQ'da, HR'de veya orada ne hesaplarsa orada çılgınca zıplaması gerektiğini asla anlamadım ...
 
stranger :

Seçenekler için bekleyen siparişler ne kadar yan yana? Won, Sensei'yi daha iyi dinle)

Yalnız değilsin)))

Yani suçluların burada ne tarafta olduğunu bilmiyorum? Geleceğin üzerinde hiçbir şey olmadığını söylediyseniz?

Yanlışlıkla bunu seçenekler temelinde hesapladığınızı düşündüm ... Ve siz ... ((
 
Daniil Stolnikov :
Kendisi HE değil, Strange öğretti - geleceklerden daha yüksek bir veri yok )) Seçenekler - Mui Ne ... DC'nin Duruşları - Mui Ne ... Ve gözlükleri gösteriyor ... Geleceklerin hacimleri nedir? Onları böyle bir yerde gördünüz mü? Soru buydu.

Programı aç, bir bardak gelecek var, yopt, bunu daha önce düşünmek gerçekten zor mu?)

OTC işlemleri bazen vadeli işlemlerin hacmini çok aşıyor, dolayısıyla "açıklanamaz" hareketler.

Öğretmeni dinlemek için zahmet etmeyin)))

 
Roman Busarov :
o beynimin dışında
orada çirkin olan ne? yeşil mum 20 puan sonra kırmızı 33 puan sonra kırmızı 26 ..... - sonuncuyu tahmin etmeniz gerekiyor - veya daha doğrusu sondan sonraki ilk (en az bir, iki kesinlikle limitlerinizi aşıyor). Öyleyse soru şuydu? Forex değilse nedir?, size neyi hatırlatıyor? (peki sıkı sıkı)
 
stranger :

Bu yüzden dinliyorum - ikinizi de Veya üç - sayılmadı))

ZY Ve program henüz açılmadı. Ve enti verilerini nereden aldılar? Neden onları demoda vuracaklar?
 
Daniil Stolnikov :
bu yüzden bilgisayarlarınızla sizin için tükürme zamanı - sadece ne olduğunu tahmin etme zamanı. (Bir kalem ve bir kağıt parçası olan bir hesap makinesine manuel olarak güvenirim)
 
Daniil Stolnikov :
Bana öyle geliyor ki, mantıksal düşünmeyle ilgili ciddi sorunlarınız var.
 
stranger :
Bu konuda hiç problem yaşamadım! Hayır ve asla olmayacak!!! ;)
 
Ishim :
Denedim... çalışmıyor... sıkı...
 
Ishim :
