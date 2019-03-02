FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2046
bir ekran görüntüsü ekleyin ve kaydedin. (K - kırmızı mum, Z - yeşil)
Z-20; K-33; K-26; K-30; Z-15; K-36; Z-21; Z-20; K-45; Z-15; Z-11; K-12; K-9; Z-13; Z-19; Z-14; Z-15 .....
Bu formda, fiyat dikkate alınmadı mı? (TF önemli değil ama gerekli - m30 sadece bir örnek için çalışmıyor).
Peki nedir? (veya neye benziyor?).
İkinci soru (geleneksel) diziye kimler devam edebilir? (en az birkaç değer?)
Matematiksel işlemlerin kombinasyonları arasında aptalca bağımlılıklar bulma yeteneğinin, bir kişinin neden IQ'da, HR'de veya orada ne hesaplarsa orada çılgınca zıplaması gerektiğini asla anlamadım ...
Seçenekler için bekleyen siparişler ne kadar yan yana? Won, Sensei'yi daha iyi dinle)
Yalnız değilsin)))
Yanlışlıkla bunu seçenekler temelinde hesapladığınızı düşündüm ... Ve siz ... ((
Kendisi HE değil, Strange öğretti - geleceklerden daha yüksek bir veri yok )) Seçenekler - Mui Ne ... DC'nin Duruşları - Mui Ne ... Ve gözlükleri gösteriyor ... Geleceklerin hacimleri nedir? Onları böyle bir yerde gördünüz mü? Soru buydu.
Programı aç, bir bardak gelecek var, yopt, bunu daha önce düşünmek gerçekten zor mu?)
OTC işlemleri bazen vadeli işlemlerin hacmini çok aşıyor, dolayısıyla "açıklanamaz" hareketler.
Öğretmeni dinlemek için zahmet etmeyin)))
o beynimin dışında
ZY Ve program henüz açılmadı. Ve enti verilerini nereden aldılar? Neden onları demoda vuracaklar?
Eee ne? IQ testi?
Eee ne? IQ testi?
Bana öyle geliyor ki, mantıksal düşünmeyle ilgili ciddi sorunlarınız var.
orada çirkin olan ne? yeşil mum 20 puan sonra kırmızı 33 puan sonra kırmızı 26 ..... - sonuncuyu tahmin etmeniz gerekiyor - veya daha doğrusu sondan sonraki ilk (en az bir, iki kesinlikle sınırlarınızı aşıyor ). Öyleyse soru şuydu? Forex değilse nedir?, size neyi hatırlatıyor? (peki sıkı sıkı)
