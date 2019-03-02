FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2049

stranger :
Palyaçolar bile mi? Hocam bu feng shui değil...
Feng Shui geçmişte kaldı ... hiper bilgi işlem zamanı)))
 

Merhaba millet)


Proshmantovka'mıza göre, 4 Temmuz'da zaten uzun süredir tahminler verildi https://www.mql5.com/en/forum/153676/page134#1017249

Ancak Eur/Aud için tahmin gerçekleşmedi (((



Teşekkür ederim !

stranger :

Öyleyse neden mağaranın duvarlarında onunla ekran görüntüleri yapıyorsun?)

Op.

D1 için tahminler bir hobidir))))), tüm çaprazlar aynı olacaktır. (Sabah egzersizlerinden kurtulmayı düşünüyorum - şimdilik)
 
tuma88 :

Merhaba millet)


Proshmantovka'mıza göre, 4 Temmuz'da zaten uzun süredir tahminler verildi https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page134#1017249

Ancak Eur/Aud için tahmin gerçekleşmedi (((

Teşekkür ederim !

Hey! ve serbest bırakıldın! Barabashkin + karmaya))))))
 
Ishim :
hayır, tahmin edemezsiniz , hesap makinesinde hesaplayabilirsiniz. (önemsiz bir forex formülüne ihtiyacınız var)
Eğer durum buysa, o zaman bir hediye ...

Daha doğrusu 2 ... çok çekirdekli)))


 
Ishim :
Hey! ve serbest bırakıldın! Barabashkin + karmaya))))))

Sizi okumaktan memnun oldum)

Euro'da GEP nerede olacak?

Bittiğine neredeyse eminim.(Satıcıları durdurmak gerekli).

Teşekkür ederim!

 
stranger :
Ve tam tersi var, ancak gerçeklerden sonra ve girişten uzakta)
Bir kişi hayır bayanlar derse! o zaman (mevcut herhangi bir güvenli yöntemle) sahip olduğunu kanıtlamalıdır - aksi takdirde, havanın boş bir sallanması. Ben de bir şey vermeyeceğim)))) (ama girişleri çizeceğim))))) Neden onları fabrikaya göndermiyorsun? veya şantiye. (her yerde iyi mantığa sahip akıllı insanlara ihtiyacınız var - uzmanlar)
 
Ishim :
Hey! ve serbest bırakıldın! Barabashkin + karmaya))))))

Euro çekin lütfen.


Teşekkür ederim!

 
tuma88 :

Sizi okumaktan memnun oldum)

Euro'da GEP nerede olacak?

Bittiğine neredeyse eminim.(Satıcıları durdurmak gerekli).

Teşekkür ederim!

nasıl nerede! aşağı. (Tanrı üçlüyü sever)
 
tuma88 :

Euro çekin lütfen.


Teşekkür ederim!

Bana Euro çiz...
Beni çiz .... - Noel ağacı))
