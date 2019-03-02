FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2084
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tavsiye verir misin
Derin yalan söyledim orada ne yapıyorsun)
reçete yazar mısın
Ve yay sıkıştırılır
http://igorpmigse.livejournal.com/206531.html
pound:
Pekala, başın arkası - Intel kısa patlaması mı? Yoksa yine Mui Ne?
http://igorpmigse.livejournal.com/206531.html
bak - ilk başta şef bir rakam uçtu,
Evra onu takip etti
Bir pound aldım, sanırım biraz yükselecek