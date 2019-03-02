FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2043
Neden size Forex hakkında bilmediğiniz yeni bir şey söylemiyorsunuz?
Ne tür bankalar burada üçte biri, bu dünyada her şey kaygan, hatırlayın Kıbrıs, 2008'deki ABD krizi, eğer batarsa, tekme atın, ama işte bir örnek, Maidan'dan önce bir delta bankasında forex hesabım vardı. )) zar zor bacaklarımı aldım)) , garanti kapsamında iade edilecekler size 20k veriyorlar ve gerisi nasıl?
Evet. Bunun için toplandık
TA sürücüler ve tekrarlar, 2013 - 14 avroyu hatırlayın. 2013-14 8 ay boyunca düz ve ancak o zaman trend düşüyor. Şimdi aynı daire ( belki biraz perlow) ve sonra yukarı.
Kırmızı olanlardan yukarı mı yoksa daha önce mi?
Evet ve burada Büyücü aynı iplikçik, sadece sakalsız ((((
Kırmızı olanlardan yukarı mı yoksa daha önce mi?
Eğer öyleyse, o zaman sizce biraz hiç de küçük değil, eğer euro şu anda ise fiş 1,04-1,18 ise çok düz 14 incir
Neden size Forex hakkında bilmediğiniz yeni bir şey söylemiyorsunuz? ve gerçek hesapları olan ve güzel bir kuruş kaybeden (en azından biri) var ((((((post factum'a bakarak)
Birkaç önde gelen soru, forex fiyatları nedir - bir kaza mı? oyuncak bebek fikri? (Hemen monitörün bu tarafında olduğumuzu belirleyeceğiz ve fiyatlar, analitlerin gevezeliği, borsalardan alınan sahte gerçek veriler dışında hiçbir şey yok. Biz buradayız ve orada değiliz)
Hava durumu - bir kaza, sanırım evet, evet gördüğümüz gibi tahmin etmeye çıkıyor.
Süper bir bilgisayarla bile neredeyse sonsuz bir şekilde hareket etmeyi tahmin etmenin imkansız olduğunu. (cevap yüzeyde - onsuz, bir fabrika sizi bekliyor! )
Eğer var olmadıklarını söylemek doğruysa , hiç yoklar - fiyatı D1 boyunca hareket ettiren ve hareketlerini 500-1000 puan aralığında planlayan büyük tüccarlar. Bunların hepsi bizim fantezilerimiz (tahminlerim aynı) - herhangi bir tesadüf rastgeledir. (Tamamen farklı bir dünya var - gerçek bir dünya! Bankaların aylık (haftalık) olarak kâr ettiği Yunanistan'a bağımlı değil). ()
Yunan bankalarının karları hakkında bir şey söylemesem de, insanlar mevduat çıkardı)))