FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2041

Vizard_ :
Ne verecekler))) Orada bir makine var ... ve deniz okyanusunun ötesinde aynı yararlı demir parçası var)))
new-rena :

herhangi bir fon her zaman olduğu gibi herhangi bir garanti vermez. uzun vadeli - herhangi bir çip için sat.

örneğin, fonların (hisseler, fabrikalar) inşası için kredi alan ve şimdi kriz öncesi bir duruma sahip olan aynı Avrupa, çünkü. dünya çapındaki endişeler zaten modası geçmiş ve payları sayılmaz. borç hala büyüyor. böyle bir borç kolayca yönetilir - rotayı geri alın ... ve asla iade etmeyeceksiniz, ancak borçtan elde edilen gelir miktarı hala aynı.

boşluğa dövüyorsun))))) Adler, ne tür bir bankacı biliyor musun? yakalanan leş yiyiciler yediler yakalamadılar yemediler ((((((((
 
Vizard_ :
Hey! Dağlara tırmanmak için iyi.

Ishim'i kıran moderatöre -
Şube sakinlerinden çok teşekkürler!
Refakatçi esnafı ve herhangi bir çabada iyi şanslar!
ne için geldin oraya akıllı yazmak istedim? ))))))))) (hayır hayır, peki, gerçekleşen tahminler varsa, o zaman evet, elbette - bekliyoruz (merhaba dedim) ( ve eskisi beni beklemeden oraya atılıyor - girişte uçuyor))
 
Ishim :
Hey İşim. Sensiz, burası tamamen kontrolden çıktı.
 
Ishim :
ne için geldin oraya akıllı yazmak istedim? )))))))) (hayır, peki, gerçekleşen tahminler varsa, o zaman evet, elbette - bekliyoruz (orada merhaba dedim) (ve eskisini beni beklemeden oraya bırakıyorlar - girişte uçuyor))
Hayır... logpar sıçmış... Eskisinden seni aramasını istedi... Moderatörlerden senin için af diledi... Bizi hayal kırıklığına uğratma...
 
Vizard_ :
iyi, senin için daha kötü))))
 
Ishim :
Ölüyorum)))
 
Roman Busarov :
Sana her şeyi sormak istedim, engelli mi yaşıyorsun yoksa engelli mi? (ve muhtemelen bir referans var? ))))) nasıl ... Pan Gimolaisky gibi)))))))))) )
 
Ishim :
Evet hepimiz aptalız ey usta bize yol göster

Öyleyse orada ne yapıyorsun, talihsizlik, mağaranda yanan ve neden çizimler sürekli farklı, skleroz veya delilik?

Pum kalkmadı mı? Bu yaşlılık, tükürük)))

Ishim :
Sana her şeyi sormak istedim, engelli mi yaşıyorsun yoksa engelli mi? (ve muhtemelen bir referans var mı?))
her iki ifade de değişen doğruluk derecelerinde doğrudur.
