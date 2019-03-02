FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2041
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne verecekler))) Orada bir makine var ... ve deniz okyanusunun ötesinde aynı yararlı demir parçası var)))
herhangi bir fon her zaman olduğu gibi herhangi bir garanti vermez. uzun vadeli - herhangi bir çip için sat.
örneğin, fonların (hisseler, fabrikalar) inşası için kredi alan ve şimdi kriz öncesi bir duruma sahip olan aynı Avrupa, çünkü. dünya çapındaki endişeler zaten modası geçmiş ve payları sayılmaz. borç hala büyüyor. böyle bir borç kolayca yönetilir - rotayı geri alın ... ve asla iade etmeyeceksiniz, ancak borçtan elde edilen gelir miktarı hala aynı.
Hey! Dağlara tırmanmak için iyi.
Ishim'i kıran moderatöre -
Şube sakinlerinden çok teşekkürler!
Refakatçi esnafı ve herhangi bir çabada iyi şanslar!
boşluğa dövüyorsun))))) Adler, ne tür bir bankacı biliyor musun? yakalanan leş yiyiciler yediler yakalamadılar yemediler ((((((((
ne için geldin oraya akıllı yazmak istedim? )))))))) (hayır, peki, gerçekleşen tahminler varsa, o zaman evet, elbette - bekliyoruz (orada merhaba dedim) (ve eskisini beni beklemeden oraya bırakıyorlar - girişte uçuyor))
Hayır... logpar sıçmış... Eskisinden seni aramasını istedi... Moderatörlerden senin için af diledi... Bizi hayal kırıklığına uğratma...
iyi, senin için daha kötü))))
boşluğa dövüyorsun))))) Adler, ne tür bir bankacı biliyor musun? yakalanan leş yiyiciler yediler yakalamadılar yemediler ((((((((
Evet hepimiz aptalız ey usta bize yol göster
Öyleyse orada ne yapıyorsun, talihsizlik, mağaranda yanan ve neden çizimler sürekli farklı, skleroz veya delilik?
Pum kalkmadı mı? Bu yaşlılık, tükürük)))
Sana her şeyi sormak istedim, engelli mi yaşıyorsun yoksa engelli mi? (ve muhtemelen bir referans var mı?))))) nasıl ... Pan Gimolaisky gibi))))))))))))))