FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2044
Önde gelen birkaç soru , forex fiyatları nedir - bir kaza mı? oyuncak bebek fikri? (Hemen monitörün bu tarafında olduğumuzu belirleyeceğiz ve fiyatlar, analitlerin gevezeliği, borsalardan alınan sahte gerçek veriler dışında hiçbir şey yok. Biz buradayız ve orada değiliz)
Hava durumu - bir kaza, sanırım evet, evet gördüğümüz gibi tahmin etmeye çıkıyor.
Süper bir bilgisayarla bile neredeyse sonsuz bir şekilde hareket etmeyi tahmin etmenin imkansız olduğunu. (cevap yüzeyde - onsuz, bir fabrika sizi bekliyor! )
Dün hediyeler dağıtıldı ama sen yoktun...Koleksiyondan bir tef yakala...
Yunan bankalarının karları hakkında bir şey söylemesem de, insanlar mevduat çıkardı)))
Yorulma ... söyle bana!)))
şarkıyı dinledin mi
Yunanistan'ı anladım, şarkıyı dinledim!)))
Soruyu yukarıda yazdım aslında bu konunun devamı var...
Hava durumunu tahmin edememe hakkında ...
Süper bilgisayarlar hakkında ... her şey açık ...
Bir fabrika mı? Ve çıkış yok mu?
Sözde - borsalardan gelen gerçek veriler hakkında ...
Neden size Forex hakkında bilmediğiniz yeni bir şey söylemiyorsunuz? ve gerçek hesapları olan ve güzel bir kuruş kaybeden (en azından biri) var ((((((post factum'a bakarak)
Pekala, girdi verebilirim - piyasa kapalı ve neden onlara ihtiyacınız var ki birkaç nokta var ((((.
Ama buna ihtiyacımız vardı - sadece pencerede bir ışık)))
Peki bunun için teşekkürler...
bir ekran görüntüsü ekleyin ve kaydedin. (K - kırmızı mum, Z - yeşil)
Z-20; K-33; K-26; K-30; Z-15; K-36; Z-21; Z-20; K-45; Z-15; Z-11; K-12; K-9; Z-13; Z-19; Z-14; Z-15 .....
Bu formda, fiyat dikkate alınmadı mı? (TF önemli değil ama gerekli - örneğin m30 çalışmıyor).
Peki nedir? (veya neye benziyor?).
İkinci soru (geleneksel) diziye kimler devam edebilir? (en az birkaç değer?)