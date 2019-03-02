FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2038
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
HIS şubesine baktım, orada her hafta diğer yönde tahminleri var ve bu tür sağlam hareketler beş veya daha fazla incir gösteriyor)))) İyi değil, başka bir kriz kokuyor))))
18. sayfaya bakın)))
Ve asıl mesele buraya gelip bize göstermemek)))
Usta! Egoist olmayın! Bana burada bir şey göster...
Evet modcular sürekli temizler.
Bana burada bir şey göster...
vay be bugün açtım...
/go?link=https://www.youtube.com/watch?v=JBW6jR1iIQs
TAMAM. Dikey olanlarla daha da kolay olacak, geometriye gerek yok, sadece bir koordinat değişiyor - zaman.
3 basamaktan renk yapın - RGB. Ekle / çıkar, istediğini elde edersin.
Trend olanları silmezseniz ekranda gökkuşağı çıkar)
5-rke'de yaparsanız bir şube açmayı unutmayın - "Böyle bir çizim gördünüz mü?". Göreceğiz...
(Beğenmezseniz CMY K de var. 5-rka destekliyor mu bilmiyorum)
vay be bugün açtım...
/go?link=https://www.youtube.com/watch?v=JBW6jR1iIQs
İyi Öğretmenim, ama neden sessizsin?)))
Sensei istiyorum!
Dizi neden yasaklandı? sadece bu konuya yazıyor gibi ama burada öyle bir şey yazmamış gibi...