FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2038

Yeni yorum
 
stranger :

HIS şubesine baktım, orada her hafta diğer yönde tahminleri var ve bu tür sağlam hareketler beş veya daha fazla incir gösteriyor)))) İyi değil, başka bir kriz kokuyor))))

18. sayfaya bakın)))

Strand, bir bağlantı at, pliz.
 
Vizard_ :
Ve asıl mesele buraya gelip bize göstermemek)))
Usta! Egoist olmayın! Bana burada bir şey göster...
Yaşlandı, ulaşamayacak, mağarada herkesin HIM'e gitmesini istiyor, orada taraftarlara adayacak)))
 
Kim bu sensei?
 
stranger :

Evet modcular sürekli temizler.


yönetilen. ekli papirüs göremiyorum üzgünüm)
 
Vizard_ :
Bana burada bir şey göster...

vay be bugün açtım...

/go?link=https://www.youtube.com/watch?v=JBW6jR1iIQs

 
new-rena :

TAMAM. Dikey olanlarla daha da kolay olacak, geometriye gerek yok, sadece bir koordinat değişiyor - zaman.

3 basamaktan renk yapın - RGB. Ekle / çıkar, istediğini elde edersin.

Trend olanları silmezseniz ekranda gökkuşağı çıkar)

5-rke'de yaparsanız bir şube açmayı unutmayın - "Böyle bir çizim gördünüz mü?". Göreceğiz...

(Beğenmezseniz CMY K de var. 5-rka destekliyor mu bilmiyorum)

Her çizgi, histogram tipinin RG B. Çizgi genişliğinden en az birinde yumuşak bir değişime sahip olmalıdır. Başlangıç, bitiş ve yönün farklı koordinatlarına sahip en fazla 10 satır birbiri üzerine bindirilecektir. Bu nedenle, kodun çok hantal ve buna göre yavaş olduğu ortaya çıkıyor. Daha kısa bir rota için ipucu almayı umuyordum... Yine de teşekkürler.
 
Lesorub :

vay be bugün açtım...

/go?link=https://www.youtube.com/watch?v=JBW6jR1iIQs

Sensei istiyorum!

İyi Öğretmenim, ama neden sessizsin?)))


 
Vizard_ :
Sensei istiyorum!

http://www.youtube.com/watch?v=IPrGmHUT-nc
 
Dizi neden yasaklandı? sadece bu konuya yazıyor gibi ama burada öyle bir şey yazmamış gibi...
 
Zogman :
Dizi neden yasaklandı? sadece bu konuya yazıyor gibi ama burada öyle bir şey yazmamış gibi...
Bankanızın ne kadar yetkili sermayesi olduğunu bana söylemeniz daha iyi) Ve bunun için ne kadar kredi verebilir) Bu iki sayıyı duyarsak, o zaman eminim ki hayatta hiç kimse böyle bir omuz görmemiştir, hatta duymamıştır)) ) Ve hepsi tamamen yasal, hayatın gerçeği bu)
1...203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045...2119
Yeni yorum