FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1018
Evet, 12 yaşında değilsin, bir tane al ve hemen aklına getir, sonuç görünür olacak, ancak sahada 12 çift ve hatta gün içinde koşmanın bir anlamı yok.
Hacme göre seviye çeken sizin türkiyeniz mi?
Numara.
son zamanlarda çok düşündüm - 2012'de eski uzun vadeli projelere geri döndüm! yeni bir platform, demo hesabı, AI 12 çift tahmin açtı!
Demo kapanmasın diye bir sipariş verdim, kaç tanesi çalışmadı tahmin edebilir misiniz? (En ilginç şeyi yapmayı planlamadım - onu bir tür haçla değiştireceğim)
her şey elle mi?
Günde 15 çizgi çizmek sorun değil, sorun onları hesaplamak.
Evet, 12 yaşında değilsin, bir tane al ve hemen aklına getir, sonuç görünür olacak, ancak tarlada 12 çift ve hatta gün içinde koşmanın bir anlamı yok. Hatta bir ipucu bile vereyim, önce günlük aralığı belirle, eğer gün içi ilgini çekiyorsa, sınırlarda ve bu aralığın ortasındaki aktiviteyi nasıl takip edeceğini bir düşün, bunu yaparsan işin %50'sini düşün. çözüldü.
12 çift - Cumartesi günü 1.5 saat))))), sadece TF D1 - geri dönüşler formalitedir (belki 3 aylık bir daire) - 12. yıl için ilginç bir sonuç, tüm hedefler çalışıldı (ve Avustralya da 3 ay sonra düştü) daire)
kırmızı çalışmayı işaretledi
Düzeltmenin sonunda neden tire olmadığını anlamıyorum.
haç almayın, daha sakin bir şey alın. yen veya pound. asıl mesele bir Yahudi gibi seğirmek değil. çapraz-sadece bana göründüğü gibi değil kalay yapın. Eh, bu bir zevk meselesi tabii.