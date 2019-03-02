FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1901

Zogman :
sarışın başka bir forumdan yazıyor:


Credit Suisse, Pazar akşamından bu yana 1.1467'de stop ve 1.1055'te hedef ile 1.1385'ten kısa bir EUR/USD pozisyonu tutuyor.
Bugün bu pozisyon oynamadı.
Diğer bankalar kısa vadelileri 1.1400 civarında kapattı, bana öyle geliyor.
Ve günün ilk yarısındaki çöküş onlar tarafından kışkırtıldı.
Ve bu büyük düşüş mumundan sonra eşzamanlı olarak girdiler...
Bu Pazar akşamı 1.1385 kurunun nerede olduğu belli değil mi?
En son sarışın tarafından düzenlendi; Dün 22:50'de.
Erkeklerle tartışmanın bir anlamı yok - zaten asla haklı değiller.

tutarlı

İsviçre kredisi:

EURUSD: 1.1386'da kısa, 1.1467'nin üzerinde dur/geri, 1.1055 için

tartışmada teknolojiden başka bir şeyleri yok

 
Vizard_ :
yük başlıyor ... bugün her şey devam ediyor gibi görünüyor ...

her şeyi örtün ve sahile gidin)))


Peki ya Dayanıklı Tüketim Malları Sipariş Endeksi? ))
 
Daniil Stolnikov :
Peki ya Dayanıklı Tüketim Malları Sipariş Endeksi? ))
plaj...sadece plaj)))
 
Ne tür bir kumsal olduğunu bilmiyorum - Evra'ya bakıyorum, Oude'ye pranga takıyorlar ... Funtik'te çok - isteksizce, ama onlar da koydu))
 
Vizard_ :
plaj...sadece plaj)))

ve majito

Maşa gibi "bakmak" zorundayım


Nereye gideceğime karar vermek için bekliyorum.

 
Daniil Stolnikov :
Funtik'e göre Eski Bir Şey sessiz - nerede tuzlamayı planlıyor? Ato'nun tüm "analistleri" yukarı doğru söz veriyor. Pekala, söylemeye gerek yok, ancak geri alma işleminden sonra.
5-10 rakamdan bahsetti. 100 pip onun konusu değil)
 
MHouse :
5-10 rakamdan bahsetti. 100 pip onun konusu değil)
Geleceğin onun konusu olmadığını söylediğini hatırlıyorum. Şimdilik tuz. Nasıl geri dönülür - bir paylaşım yapacak
 

Autochartist, pound üzerinde bir düşüş üçgeni çiziyor

bankaların pozisyonları hakkında schza 39 dolar bilgi sunun

ilginç iplik kullanıyor?

ve burada bazen banka raporlarından kupürler var

http://www.forex-central.net/forum/viewforum.php?id=17

Sohbet açık!

Cuma:


Ve biraz sadaka

*lb yazım hatası 7725-7735

