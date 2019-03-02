FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1899
Ve burada ne görüyorsun?
Hayır, henüz zamanı değil.
ama resim zamanı)) veya mantığını bilmiyorum
Resimlerime bakıyorum. Ben de zamanı olduğunu düşünmüyorum.
ve neden köye bir dikenle vurmuşum gibi 1.14'te bekleyen bir emir vermedim)
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
Solar'da Yılan Gorynych ... üç başlı ...
aaaa!!! Hala anlamıyorum, genellikle resimler yayınlanırsa, trendin değiştiğini veya satın alma zamanının geldiğini göstermek içindir, en azından şunun gibi bir şeyi açıklamak - eğer bu çizgi bunu geçerse, vb. ...
Yunanistan'da sakinleşmiş görünüyorlar, sıçramalar ve sınırlar olmayacak