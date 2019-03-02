FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1903
Dolar yükseldi - şimdi TÜMÜ'nün görkemli bir çöküşü başlayacak
Evet, metallerin bile fiyatı düşüyor .... Gerçi son zamanlarda metallerin dolar karşısında büyüyeceğini ve kağıdın geri kalanının düşeceğini düşünmüştüm ...
Amerikalılar için faydalıdır, bir kuruş için gezegenin kaynaklarını satın alacaklar! Her ne kadar kağıt için zaten her şeyi iyi satın almışlar ve satın alıyorlar)))
Son haftalarda euro, Yunanistan'la ilgili müzakerelere tepki göstermedi ve borsadaki düşüşün arka planında güçlendi. Bazı analistler, anlaşmanın imzalanmasının yatırımcıları euronun dolar karşısında zayıflaması üzerine tekrar bahis oynamaya teşvik edeceğine inanıyor.
BNP Paribas döviz stratejistleri, Yunan haberlerine verilen tepkinin "yükselen risk iştahı ortasında yatırımcıların uzun ABD doları pozisyonlarını tercih ettiğinin altını çiziyor" dedi.
Uzun zamandır böyle saçmalık okumamıştım. Öyle x ... ki, bazen bu büyüklükteki aptallıktan ulumak istediğinizi yazdılar.
Yunanistan hakkında.
Onolitlerimizi hala anlamadım. Yunanistan ayrılırsa, o zaman aşağıdaki ülkeler sorunu ortaya çıkar ve sanki kağıt üzerinde değil, pratikte çok büyük bir borç katmanı silinir.
Yunanistan yüzünden euro çökecek
ve burada son zamanlarda, Yunanistan alacaklılarla pazarlık yaparsa, Avrupa'daki yatırım ortamı düzelir ve dolar oraya yatırım yapmaya koşar ve euro tekrar düşer.
Evet, Yunanistan yüzünden ağaç çubukları, her durumda euro düşüyor?)))
Lanet olsun neden beni satmadın? ))
Merak etmeyin, kağıt üzerinde neyin ticareti yapılır ve neyin gerçekten satıldığı iki büyük farktır)
Dünya illüzyonlarla dolu...
Bugün veya yarın daha fazla yükleyeceğim :)
evet ve marine et, daha fazla marine et
Ve biraz sadaka
hayır kurumu nerede? Veya, şimdiye kadar sadece bir yazı gerçeği!