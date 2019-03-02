FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1903

Daniil Stolnikov :
Dolar yükseldi - şimdi TÜMÜ'nün görkemli bir çöküşü başlayacak

Evet, metallerin bile fiyatı düşüyor .... Gerçi son zamanlarda metallerin dolar karşısında büyüyeceğini ve kağıdın geri kalanının düşeceğini düşünmüştüm ...

Amerikalılar için faydalıdır, bir kuruş için gezegenin kaynaklarını satın alacaklar! Her ne kadar kağıt için zaten her şeyi iyi satın almışlar ve satın alıyorlar)))

 
Dmitry Chepik :

Merak etmeyin, kağıt üzerinde neyin ticareti yapılır ve neyin gerçekten satıldığı iki büyük farktır)
 
MHouse :

Son haftalarda euro, Yunanistan'la ilgili müzakerelere tepki göstermedi ve borsadaki düşüşün arka planında güçlendi. Bazı analistler, anlaşmanın imzalanmasının yatırımcıları euronun dolar karşısında zayıflaması üzerine tekrar bahis oynamaya teşvik edeceğine inanıyor.

BNP Paribas döviz stratejistleri, Yunan haberlerine verilen tepkinin "yükselen risk iştahı ortasında yatırımcıların uzun ABD doları pozisyonlarını tercih ettiğinin altını çiziyor" dedi.

Uzun zamandır böyle saçmalık okumamıştım. Öyle x ... ki, bazen bu büyüklükteki aptallıktan ulumak istediğinizi yazdılar.

biz konuşurken euro yine 1,117'ye düştü
neyron :

Yunanistan hakkında.

Onolitlerimizi hala anlamadım. Yunanistan ayrılırsa, o zaman aşağıdaki ülkeler sorunu ortaya çıkar ve sanki kağıt üzerinde değil, pratikte çok büyük bir borç katmanı silinir.

Yunanistan yüzünden euro çökecek

ve burada son zamanlarda, Yunanistan alacaklılarla pazarlık yaparsa, Avrupa'daki yatırım ortamı düzelir ve dolar oraya yatırım yapmaya koşar ve euro tekrar düşer.


Evet, Yunanistan yüzünden ağaç çubukları, her durumda euro düşüyor?)))

 
Daniil Stolnikov :
Lanet olsun neden beni satmadın? ))
Bugün veya yarın daha fazla yükleyeceğim :)
 
neyron :
Merak etmeyin, kağıt üzerinde neyin ticareti yapılır ve neyin gerçekten satıldığı iki büyük farktır)
Yani gerçek, kağıt için satılıyor, fark nedir?!
Dünya illüzyonlarla dolu...
 
-Aleks- :
Bugün veya yarın daha fazla yükleyeceğim :)
evet ve marine et, daha fazla marine et
 
Daniil Stolnikov :
evet ve marine et, daha fazla marine et
Dediğin gibi :)
Dmitry Chepik :

Ve biraz sadaka

 
Roman Busarov :

hayır kurumu nerede? Veya, şimdiye kadar sadece bir yazı gerçeği!


