Dmitry Chepik :

*lb yazım hatası 7725-7735

Ne? )) Çift nokta? )))
 
Bir pound aldım, çok...
 
Saçmalık! Aynen!))) Teşekkürler Tol!

*5725-5735

 
Tabii ki boşuna. )
 
1.5745 - Maksimum düşüşü bekliyorum....
 
biraz euro yulaf lapası
 

Yunanistan hakkında.

Onolitlerimizi hala anlamadım. Yunanistan ayrılırsa, o zaman aşağıdaki ülkeler sorunu ortaya çıkar ve sanki kağıt üzerinde değil, pratikte çok büyük bir borç katmanı silinir.

Yunanistan yüzünden euro çökecek

ve burada son zamanlarda, Yunanistan alacaklılarla pazarlık yaparsa, Avrupa'daki yatırım ortamı düzelir ve dolar oraya yatırım yapmaya koşar ve euro tekrar düşer.


Evet, Yunanistan yüzünden ağaç çubukları, her durumda euro düşüyor?)))

 
Lanet olsun beni neden satmadın? ))
 
neyron :

Son haftalarda euro, Yunanistan'la ilgili müzakerelere tepki göstermedi ve borsadaki düşüşün arka planında güçlendi. Bazı analistler, anlaşmanın imzalanmasının yatırımcıları euronun dolar karşısında zayıflaması üzerine tekrar bahis oynamaya teşvik edeceğine inanıyor.

BNP Paribas döviz stratejistleri, Yunan haberlerine verilen tepkinin "yükselen risk iştahı ortasında yatırımcıların uzun ABD doları pozisyonlarını tercih ettiğinin altını çiziyor" dedi.

Uzun zamandır böyle saçmalık okumamıştım. Öyle x ... ki, bazen bu büyüklükteki aptallıktan ulumak istediğinizi yazdılar.

 
Dolar yükseldi - şimdi TÜMÜ'nün görkemli bir çöküşü başlayacak
