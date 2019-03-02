FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1902
...
*lb yazım hatası 7725-7735
Ne? )) Çift nokta? )))
Saçmalık! Aynen!))) Teşekkürler Tol!
*5725-5735
Bir pound aldım, çok...
Tabii ki boşuna. )
Yunanistan hakkında.
Onolitlerimizi hala anlamadım. Yunanistan ayrılırsa, o zaman aşağıdaki ülkeler sorunu ortaya çıkar ve sanki kağıt üzerinde değil, pratikte çok büyük bir borç katmanı silinir.
Yunanistan yüzünden euro çökecek
ve burada son zamanlarda, Yunanistan alacaklılarla pazarlık yaparsa, Avrupa'daki yatırım ortamı düzelir ve dolar oraya yatırım yapmaya koşar ve euro tekrar düşer.
Evet, Yunanistan yüzünden ağaç çubukları, her durumda euro düşüyor?)))
Son haftalarda euro, Yunanistan'la ilgili müzakerelere tepki göstermedi ve borsadaki düşüşün arka planında güçlendi. Bazı analistler, anlaşmanın imzalanmasının yatırımcıları euronun dolar karşısında zayıflaması üzerine tekrar bahis oynamaya teşvik edeceğine inanıyor.
BNP Paribas döviz stratejistleri, Yunan haberlerine verilen tepkinin "yükselen risk iştahı ortasında yatırımcıların uzun ABD doları pozisyonlarını tercih ettiğinin altını çiziyor" dedi.
Uzun zamandır böyle saçmalık okumamıştım. Öyle x ... ki, bazen bu büyüklükteki aptallıktan ulumak istediğinizi yazdılar.