FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1906
Haberler kalabalık için bir gösteri, likidite artıyor ve buna bağlı olarak oynaklık.
İzlememek daha iyidir, haberler uyanıklığı baltalar))
çok küçük bir fikir.
büyük hacimli tp 1.12 ile 1.1196'ya bir gecikme koyun,
daha genel olarak: erteleme = önemli seviye + - epsilon, mp = önemli seviye, ( şu anda nerede olduğumuza bağlı olarak artı veya eksi - artı, aşağıda - eksi)
Buradaki fikir, önemli bir seviyenin, örneğin 1.12 veya isteğe bağlı olarak psikolojik olarak önemli olmasıdır.
fiyatı çekiyor
fiyata ulaştıktan sonra sıçrayabilir (örneğin, karı sabitlemeye başlayacaklar), ancak ulaşma olasılığı çok yüksektir
ps
Aslında fikir, opsiyon seviyesinin fiyatı çekmesi ve sonra onu itmesidir - bir yerde okudum
ama gözlemlere göre diğer seviyelerde işe yarıyor
sorun değil - gün içinde işlem yapıyorsunuz - bu kadar !!!
4 pip yakalamak? tavuklar güler. Kafa derisi yüzücüler bile sana güldü şimdi
09:59 Barclays Capital'in GBP/USD çifti hakkındaki görüşü
Barclays Capital analistlerine göre, parite şu anda aşırı alımda ve aşağı yönlü bir düzeltme beklemeliyiz. Uzmanlar, yatırımcıların Haziran ayındaki ralliden kar elde etmeye başladıklarına inanıyor. GBP/USD çiftinde olası bir düşüşün 1.5640$ ve 1.5550$ seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte, Barclays Capital hala genel bir yükseliş eğilimi görüyor ve düzeltmeden sonra 1.6000$ seviyelerine ve ardından 1.6200$'a doğru hareket bekliyorlar.
