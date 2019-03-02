FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1906

Yeni yorum
 
Dmitry Chepik :


Haberler kalabalık için bir gösteri, likidite artıyor ve buna bağlı olarak oynaklık.

sorun değil - gün içinde işlem yapıyorsunuz - bu kadar !!!
[Silindi]  
Dmitry Chepik :
İzlememek daha iyidir, haberler uyanıklığı baltalar))
Kabul ediyorum
 
Euro'nun bu seviyelerden yukarı çıkıp çıkmayacağını merak ediyorum.
 

çok küçük bir fikir.

büyük hacimli tp 1.12 ile 1.1196'ya bir gecikme koyun,

daha genel olarak: erteleme = önemli seviye + - epsilon, mp = önemli seviye, ( şu anda nerede olduğumuza bağlı olarak artı veya eksi - artı, aşağıda - eksi)

Buradaki fikir, önemli bir seviyenin, örneğin 1.12 veya isteğe bağlı olarak psikolojik olarak önemli olmasıdır.

fiyatı çekiyor

fiyata ulaştıktan sonra sıçrayabilir (örneğin, karı sabitlemeye başlayacaklar), ancak ulaşma olasılığı çok yüksektir

ps

Aslında fikir, opsiyon seviyesinin fiyatı çekmesi ve sonra onu itmesidir - bir yerde okudum

ama gözlemlere göre diğer seviyelerde işe yarıyor

 
Zogman :

çok küçük bir fikir.

büyük hacimli tp 1.12 ile 1.1196'ya bir gecikme koyun,

daha genel olarak: erteleme = önemli seviye + - epsilon, mp = önemli seviye, ( şu anda nerede olduğumuza bağlı olarak artı veya eksi - artı, aşağıda - eksi)

Buradaki fikir, önemli bir seviyenin, örneğin 1.12 veya isteğe bağlı olarak psikolojik olarak önemli olmasıdır.

fiyatı çekiyor

fiyata ulaştıktan sonra sıçrayabilir (örneğin, karı sabitlemeye başlayacaklar), ancak ulaşma olasılığı çok yüksektir

ps

Aslında fikir, opsiyon seviyesinin fiyatı çekmesi ve sonra onu itmesidir - bir yerde okudum

ama gözlemlere göre diğer seviyelerde işe yarıyor

4 pip yakalamak? tavuklar güler. Kafa derisi yüzücüler bile sana güldü şimdi
 
Daniil Stolnikov :
sorun değil - gün içinde işlem yapıyorsunuz - bu kadar !!!
Ben bir omnivore'um, gördüğüm her şeyi takas ederim. 20 pipten aşağısını düşünmüyorum. Aksine, düşünüyorum, ama ticaret yapmıyorum ...
 
MHouse :
4 pip yakalamak? tavuklar güler. Kafa derisi yüzücüler bile sana güldü şimdi
doğru gülmek günah değil
 

09:59 Barclays Capital'in GBP/USD çifti hakkındaki görüşü
Barclays Capital analistlerine göre, parite şu anda aşırı alımda ve aşağı yönlü bir düzeltme beklemeliyiz. Uzmanlar, yatırımcıların Haziran ayındaki ralliden kar elde etmeye başladıklarına inanıyor. GBP/USD çiftinde olası bir düşüşün 1.5640$ ve 1.5550$ seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte, Barclays Capital hala genel bir yükseliş eğilimi görüyor ve düzeltmeden sonra 1.6000$ seviyelerine ve ardından 1.6200$'a doğru hareket bekliyorlar.

https://www.mql5.com/ru/users/olegustik

 
Heh, neredeyse TS'me olan inancımı yitiriyordum - sterlini kârla kapattım. Daha az lot kaldı - büyüme için yer var...
 

epsilonlar için...


1...189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913...2119
Yeni yorum