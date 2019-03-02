FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1905

Roman Busarov :
ve ne kadar kaldı? =)
biraz daha var -130$
 
Nestradamus :

Anlamayı kolaylaştırmak için basitleştirmeye çalışıyorum

dünün madenlerinin bir güncellemesini hayal ederek ... xs zamanına kadar ...
 

Ve böyle bir durum hayal ediyorum... Cumaya kadar sohbet...


 
Dmitry Chepik :

hangi cumaya kadar? bugün GSYİH
 
Daniil Stolnikov :
Böylece haberleri hala takip ediyorum, sonra beyin genel olarak patladı
 
Dmitry Chepik :
neden onları takip et - takvimi açtı, 5 saniye aradı - kesildi))
 
Daniil Stolnikov :
İzlememek daha iyidir, haberler uyanıklığı baltalar))
 
Dmitry Chepik :
Bazen az giyinmektense aşırı giyinmek daha iyidir :)
 
Daniil Stolnikov :
Bugün Eurogroup toplantıları devam ediyor, kimse orada Brüksel'de neyi protesto ettiklerini bilmiyor. Oyuncak bebek sadece birisinin durum böyle olmayan bir şeyi ağzından kaçırmasını bekliyor))
 
Daniil Stolnikov :
Haberler kalabalık için bir gösteri, likidite artıyor ve buna bağlı olarak oynaklık.

