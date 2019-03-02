FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1908

Zogman :

parantez içindeki sayı seçeneklerin sayısıdır. sözleşmeler?

Lesorub :

güçlü pound...


Yani güçlüyse satın alın)
 
stranger :
Yani güçlüyse satın alın)
Bu ilginç özelliği fark etti. Burada biri rüzgara karşı sulamaya başlar başlamaz, daha fazla rüzgar yönü ekleyebilirsiniz. ;)))
 

GBPUSD: 1.5640'ta uzun süre zıplayın, 1.5522'yi 1.5950'ye düşürün.

 

http://www.marketwatch.com/story/greek-pm-tells-government-creditors-rejected-reform-proposal-reports-2015-06-24?dist=beforebell

Yunanistan Başbakanı hükümete kreditörlerin reform önerisini reddettiğini söyledi: raporlar

Greek PM tells government that creditors rejected reform proposal: reports
  • SaraSjolin
  • www.marketwatch.com
Greek Prime Minister Alexis Tsipras on Wednesday told his government that the country's international creditors have rejected Athens's latest reform proposal, according to media reports, citing a Greek government officials. Greece submitted the proposals on Monday morning in the latest bid to unlock much needed financial aid. Tsipras's comments...
 
Lesorub :

USDCHF: 0,9300'de uzun hareket edin, 0,9253'ün altında durun, 0,9525 için

 

katıl, seni kim durduruyor?

herhangi bir yere...

 
solar :
Çipi dökmeyin.
Bunu kendin için alabilirsin. Ve kendine ihtiyacın olanlar, tuz değil. )
 
Lesorub :

katıl, seni kim durduruyor?

herhangi bir yere...

Öğretmenin şakacı elleri gibi)))
