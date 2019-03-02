FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1898

solar :

güzel yılanlar, başkalarının bir güzellik anlayışı olduğundan değil, her şeyden önce

 
stranger :

Zogman gibi "tahminciler" varsa ve öylelerse, sigara içmelerine izin verin)))

Hangi normal insan, gerçekten bir şey yapabilirse, banka işlemlerine veya analitlere gider? güldürme beni)))

normal insanlar nereye gider?

banka analitleri - tüm bu bankalardan her gün bize gönderilen incelemelere bakılırsa - sağlam teknisyenler ...

gerçekten, garip, bir şekilde ciddi değil - belki de bunu bize enayiler için gönderdikleri doğrudur ...

 
sarışın başka bir forumdan yazıyor:


Credit Suisse, Pazar akşamından bu yana 1.1467'de stop ve 1.1055'te hedef ile 1.1385'ten kısa bir EUR/USD pozisyonu tutuyor.
Bugün bu pozisyon oynamadı.
Diğer bankalar kısa vadelileri 1.1400 civarında kapattı, bana öyle geliyor.
Ve günün ilk yarısındaki çöküş onlar tarafından kışkırtıldı.
Ve bu büyük düşüş mumundan sonra eşzamanlı olarak girdiler...
Bu Pazar akşamı 1.1385 kurunun nerede olduğu belli değil mi?
Kuzey ışıklarını kim görür?
 
eurobucks nasıl uçtu..
 
Vizard_ :

O daha iyi...)))


Semaverden musluk mu çizdin?))
 
Oleg Tsarkov :
Semaverden musluk mu çizdin?))

Ve burada ne görüyorsun?


 
Vizard_ :

Ve burada ne görüyorsun?


Simetri...
 

Yakından bakıldığında simetri %100 değil...


 
Nikolai Romanovskyi :
Para birimi seçeneklerine hangi siteden baktığınız önemli.
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
