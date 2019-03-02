FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1898
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
güzel yılanlar, başkalarının bir güzellik anlayışı olduğundan değil, her şeyden önce
Zogman gibi "tahminciler" varsa ve öylelerse, sigara içmelerine izin verin)))
Hangi normal insan, gerçekten bir şey yapabilirse, banka işlemlerine veya analitlere gider? güldürme beni)))
normal insanlar nereye gider?
banka analitleri - tüm bu bankalardan her gün bize gönderilen incelemelere bakılırsa - sağlam teknisyenler ...
gerçekten, garip, bir şekilde ciddi değil - belki de bunu bize enayiler için gönderdikleri doğrudur ...
O daha iyi...)))
Semaverden musluk mu çizdin?))
Ve burada ne görüyorsun?
Ve burada ne görüyorsun?
Yakından bakıldığında simetri %100 değil...
Para birimi seçeneklerine hangi siteden baktığınız önemli.