FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2014
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
seçenek deltası? Baktım - Evra yukarı, yani geri çekildi))
Aynı şekilde - vadeli işlemler ve handikap arasındaki farkın bununla ne ilgisi var? ))
Won - OH - ayrıca sana benziyor:
Öğretmen sana kime benzediğini söyledi. Yoksa O'na saygı duymuyor musunuz?)))
Kahretsin, sana bakıyorum, Yaşlı ve hiçbir şey anlamıyorum ... Bunu nereden aldın? %3 alıcı değil sadece satıcıdır
başka kaynaklarım var
Strange'e dönün, "temel" olanı sorun ve bana da söyleyin ve eğer izin verirse, o zaman burada ...
1. Öğretmen sana kime benzediğini söyledi. Yoksa O'na saygı duymuyor musunuz?)))
2. Başka kaynaklarım var)
1. Bilim yapmak için zamanı yok - bir milyon // hem öğretmen hem de öğrenci alıyor
2. Ekranda görüyorum - her şey yakalanır, her şey ödenir)
Ve dün GBP/AUD'a çekildim:
başka kaynaklarım var
Strange'e dönün, "temel" olanı sorun ve bana da söyleyin ve eğer izin verirse, o zaman burada ...
" Delta formülündeki opsiyon yerine dayanak varlık vadeli işlemlerini koyarsak, dayanak varlığın herhangi bir fiyatında 1'e eşit bir delta değeri elde ederiz. "
Soruyu tekrarlıyorum - vadeli işlemler ve handikap arasındaki farkın bununla ne ilgisi var? ))
internetten:
" Delta formülündeki opsiyon yerine dayanak varlık vadeli işlemlerini koyarsak, dayanak varlığın herhangi bir fiyatında 1'e eşit bir delta değeri elde ederiz. "
Soruyu tekrarlıyorum - vadeli işlemler ve handikap arasındaki farkın bununla ne ilgisi var? ))
ICE neden kaynak değil?
Çünkü bu buz değil)))))
internetten:
" Delta formülündeki opsiyon yerine dayanak varlık vadeli işlemlerini koyarsak, dayanak varlığın herhangi bir fiyatında 1'e eşit bir delta değeri elde ederiz. "
Soruyu tekrarlıyorum - vadeli işlemler ve handikap arasındaki farkın bununla ne ilgisi var? ))
Evet, akıllı formüller ve kelimeler aramıyorsunuz, okumaya çalışmadan önce en azından harfleri öğrenmelisiniz.
Ve sonra deltalar, seçenekler ve diğer Mui Ne hakkındaki bu saçmalıkları okumaktan zaten bıktım.
Pekala, eğil ve buraya kazdığın formülü buraya getir.
Evet, akıllı formüller ve kelimeler aramıyorsunuz, okumaya çalışmadan önce en azından harfleri öğrenmelisiniz.
ZY Durumdaki türevin anlamını anlayın