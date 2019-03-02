FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2014

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
seçenek deltası? Baktım - Evra yukarı, yani geri çekildi))

Aynı şekilde - vadeli işlemler ve handikap arasındaki farkın bununla ne ilgisi var? ))
Strange'e dönün, "temel" olanı sorun ve bana da söyleyin ve eğer izin verirse, o zaman burada ...
 
Daniil Stolnikov :
Won - OH - ayrıca sana benziyor:

Öğretmen sana kime benzediğini söyledi. Yoksa O'na saygı duymuyor musunuz?)))

Daniel Stolnikov :
Kahretsin, sana bakıyorum, Yaşlı ve hiçbir şey anlamıyorum ... Bunu nereden aldın? %3 alıcı değil sadece satıcıdır

başka kaynaklarım var

 
new-rena :
Strange'e dönün, "temel" olanı sorun ve bana da söyleyin ve eğer izin verirse, o zaman burada ...
Ticaretin temelleri hakkında size ne söyleyebilirim? Bu yüzden astarda bile yazıyor)
 
stranger :

1. Öğretmen sana kime benzediğini söyledi. Yoksa O'na saygı duymuyor musunuz?)))

2. Başka kaynaklarım var)

1. Bilim yapmak için zamanı yok - bir milyon // hem öğretmen hem de öğrenci alıyor

2. Ekranda görüyorum - her şey yakalanır, her şey ödenir)

Ve dün GBP/AUD'a çekildim:


 
stranger :

başka kaynaklarım var

ICE neden kaynak değil?
 
new-rena :
Strange'e dönün, "temel" olanı sorun ve bana da söyleyin ve eğer izin verirse, o zaman burada ...
internetten:

" Delta formülündeki opsiyon yerine dayanak varlık vadeli işlemlerini koyarsak, dayanak varlığın herhangi bir fiyatında 1'e eşit bir delta değeri elde ederiz. "

Soruyu tekrarlıyorum - vadeli işlemler ve handikap arasındaki farkın bununla ne ilgisi var? ))
 
Daniil Stolnikov :
internetten:

" Delta formülündeki opsiyon yerine dayanak varlık vadeli işlemlerini koyarsak, dayanak varlığın herhangi bir fiyatında 1'e eşit bir delta değeri elde ederiz. "

Soruyu tekrarlıyorum - vadeli işlemler ve handikap arasındaki farkın bununla ne ilgisi var? ))
peki ördek ve hadi şu formüle gidelim, orayı kazdın. parçalara ayıralım. belki başka bir şey hakkında tama dudes
 
Daniil Stolnikov :
ICE neden kaynak değil?

Çünkü bu buz değil)))))

Daniel Stolnikov :
internetten:

" Delta formülündeki opsiyon yerine dayanak varlık vadeli işlemlerini koyarsak, dayanak varlığın herhangi bir fiyatında 1'e eşit bir delta değeri elde ederiz. "

Soruyu tekrarlıyorum - vadeli işlemler ve handikap arasındaki farkın bununla ne ilgisi var? ))

Evet, akıllı formüller ve kelimeler aramıyorsunuz, okumaya çalışmadan önce en azından harfleri öğrenmelisiniz.

Ve sonra deltalar, seçenekler ve diğer Mui Ne hakkındaki bu saçmalıkları okumaktan zaten bıktım.

 
new-rena :
Pekala, eğil ve buraya kazdığın formülü buraya getir.
deltayı hesaplamak için standart formül astardandır))
 
stranger :

Evet, akıllı formüller ve kelimeler aramıyorsunuz, okumaya çalışmadan önce en azından harfleri öğrenmelisiniz.

Deltalar hakkında konuşmaya başlamadım Ve hala astarı öğreniyorum)) Aynı Eidler akıllı kitap okumanın zararlı olduğunu söylese de - ama kendisi deltalardan bahsediyor ...
ZY Durumdaki türevin anlamını anlayın
1...200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021...2119
Yeni yorum