Nestradamus :
Neyi, hangi yöne betimlediğini ancak O anlayabilirdi...
 
yabancı, bu harika!!! pip için pip! Memnun oldum. Sadece delirebilirsin. Ve tutmak için hangi fiyata kadar? anladım 0.81? Yoksa böyle bir hedeften bahsetmek için çok mu erken?
 
Dmitry Chepik :
Anlamayı kolaylaştırmak için basitleştirmeye çalışıyorum

 
Pound başına 200 osuruk sabitlendi, sanırım orada biraz zıplayacak, yeniden girmeyi düşünebilirsiniz, hatta belki 2000 doları bir geri dönüş olmadan yeniden ele geçirebilirsiniz). Küçük bir çekmecede oturmak için
 
Nestradamus :

Görüyorsunuz, buradaki herkes uzman değil, biz sıradan insanlar için net değil ... siz Gann açılarıyla meşgulsünüz ... ama birçok insan, adından başka, bu konuda hiçbir şey duymadıklarını düşünüyor.

bir iki kelime yazabilir misin?

 
Dmitry Chepik :
Yani gerçek, kağıt için satılıyor, fark nedir?!
Dünya illüzyonlarla dolu...

senin gerçeğin.

Keşke bu gerçek boğazımıza gelmeseydi.

Gözlerine bakmak ilginçti. Ben isterim.

 
bu arada, avronun en azından tavanlardan gerçek bir pazarlık olmadığı bir gerçek değil
Nikolai Romanovskyi :
Pound başına 200 osuruk sabitlendi, sanırım orada biraz zıplayacak, yeniden girmeyi düşünebilirsiniz, hatta belki 2000 doları bir geri dönüş olmadan yeniden ele geçirebilirsiniz). Küçük bir çekmecede oturmak için
ve ne kadar kaldı? =)
Zogman :

işte, görüyorsunuz, buradaki herkes uzman değil, sıradan insanlar için net değil ... Gann açılarıyla meşgulsünüz ... ama bence birçok insan bunun hakkında isim dışında hiçbir şey duymadı

bir iki kelime yazabilir misin?

google google size her şeyi gösterecek. Gartley kelebeklerini de görebilirsiniz
