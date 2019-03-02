FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1907
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
epsilonlar için...
1.1233'ten yazın aşağı uçacak mıyız? 1,1142'ye mi? doğru anlaşıldı mı?
Ve saatteki kanal hala aşağıda.
bnp:İngiltere Merkez Bankası komite üyesi Wil, dün gece FT ile yaptığı bir röportajda, İngiltere Merkez Bankası'nın zam yapmaya hazır olması gerektiğini kaydetti.
bnp:İngiltere Merkez Bankası komite üyesi Wil, dün gece FT ile yaptığı bir röportajda, İngiltere Merkez Bankası'nın zam yapmaya hazır olması gerektiğini kaydetti.
1.1233'ten yazın aşağı uçacak mıyız? 1,1142'ye mi? doğru anlaşıldı mı?
Kuklalar öyle verecek - ayılar vızıltı
Kuklalar aksi takdirde verecek - boğaların bir ziyafeti var ...
en azından insan diline çeviriyorsun
Wil ( banka komitesinin bir üyesi) oranın Ağustos ayında artırılabileceğini söyledi, ancak BNP analistleri Şubat ayında buna inanmıyorlar.
diğer bankaların analistleri inanıyor - daha sonra - Mayıs
bnp analistleri sterlini daha güçlü görüyor
Wil (banka komitesinin bir üyesi) oranın Ağustos ayında artırılabileceğini söyledi, ancak BNP analistleri Şubat ayında buna inanmıyorlar.
diğer bankaların analistleri - daha sonra - Mayıs
bnp analistleri sterlini daha güçlü görüyor
Ne gördükleri belli. ama bugün amers'ın GSYİH'si büyümeli
güçlü pound...
Herkese iyi günler, bugün pound için şu rakamları aldım:
Dirençler: 1.600 (613); 1.590 (702); 1.580 (1223) - çalışılıyor
Destek: 1.569 (631); 1.559 (782); 1.549 (639)
oduncuya çok benziyor
Destek: 1.569 (631); 1.559 (782); 1.549 (639)
parantez içindeki sayı seçeneklerin sayısıdır. sözleşmeler?