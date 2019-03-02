FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1907

Lesorub :

epsilonlar için...


1.1233'ten yazın aşağı uçacak mıyız? 1,1142'ye mi? doğru anlaşıldı mı?

 

Ve saatteki kanal hala aşağıda.

 

bnp:

İngiltere Merkez Bankası komite üyesi Wil, dün gece FT ile yaptığı bir röportajda, İngiltere Merkez Bankası'nın zam yapmaya hazır olması gerektiğini kaydetti.
oranları 'Ağustos ayında olduğu gibi. Faizleri bu kadar kısa sürede yükseltmek pek mümkün olmasa da, bize göre wil'in yorumları şunu vurguluyor:
Şahin, faiz artırımı için oylamaya geri dönmeye hazır. Ekonomistlerimiz İngiltere Merkez Bankası'nın ilk faiz artırımını Şubat ayında yapmasını bekliyorlar.
Mayıs ayındaki bir faiz artırımının mevcut piyasa fiyatlaması öncesinde ve GBP için daha fazla getiri desteği için yer olduğunu gösteriyor.
 
Zogman :

bnp:

en azından insan diline çeviriyorsun
 
Zogman :

1.1233'ten yazın aşağı uçacak mıyız? 1,1142'ye mi? doğru anlaşıldı mı?

Kuklalar öyle verecek - ayılar vızıltı

Kuklalar aksi takdirde verecek - boğaların bir ziyafeti var ...



 
Daniil Stolnikov :
en azından insan diline çeviriyorsun

Wil ( banka komitesinin bir üyesi) oranın Ağustos ayında artırılabileceğini söyledi, ancak BNP analistleri Şubat ayında buna inanmıyorlar.

diğer bankaların analistleri inanıyor - daha sonra - Mayıs

bnp analistleri sterlini daha güçlü görüyor

 
Zogman :

Wil (banka komitesinin bir üyesi) oranın Ağustos ayında artırılabileceğini söyledi, ancak BNP analistleri Şubat ayında buna inanmıyorlar.

diğer bankaların analistleri - daha sonra - Mayıs

bnp analistleri sterlini daha güçlü görüyor

başka bir şey ))

Ne gördükleri belli. ama bugün amers'ın GSYİH'si büyümeli
 

güçlü pound...


 

Herkese iyi günler, bugün pound için şu rakamları aldım:

Dirençler: 1.600 (613); 1.590 (702); 1.580 (1223) - çalışılıyor


Destek: 1.569 (631); 1.559 (782); 1.549 (639)

oduncuya çok benziyor

 
Evgen-ya1 :

Destek: 1.569 (631); 1.559 (782); 1.549 (639)


parantez içindeki sayı seçeneklerin sayısıdır. sözleşmeler?

